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    Белый дом: время на решение проблемы КНДР уходит, США готовы к любым мерам

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (277)

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    В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп затронет тему КНДР и потенциального влияния Пекина на Пхеньян в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином 6-7 апреля.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Время на решение северокорейской проблемы уходит, и США готовы к любым мерам, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

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    "Часы тикают, время уходит… Время уходит, и мы рассматриваем все возможности", — сказал представитель администрации США.

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    По его словам, президент Дональд Трамп затронет тему КНДР и потенциального влияния Пекина на Пхеньян в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином 6-7 апреля.

    В начале марта КНДР провела пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности.

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