Трамп готов самостоятельно решить проблему ядерной угрозы КНДР - СМИ

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов предпринять односторонние действия по устранению ядерной угрозы со стороны КНДР. Об этом сообщает издание Financial Times.

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Трамп в интервью газете сообщил, что обсудит во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином растущую угрозу, исходящую от ядерной программы КНДР. Ранее Белый дом сообщал, что Трамп примет Си Цзиньпина в своем поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида 6-7 апреля.

"Китай обладает большим влиянием на Северную Корею. И Китай будет принимать решение, помогать ли нам с Северной Кореей или же не делать этого", — сообщил Трамп, отметив, что положительное решение Китая о помощи пойдет на пользу Пекину, противоположный вариант не пойдет на пользу никому.

Однако президент США дал ясно понять, что уладит проблему КНДР и без помощи Китая. На вопрос о том, рассмотрит ли он возможность "большой сделки", которая предполагает давление КНР на Северную Корею в обмен на гарантии, что США позже выведут войска с Корейского полуострова, Трамп ответил: "Если Китай не собирается решать проблему Северной Кореи, мы займемся ею. Это все, что я скажу вам".

Заместитель советника по вопросам национальной безопасности в администрации Белого дома Кэтлин МакФарленд в отдельном интервью изданию сообщила, что существует реальная вероятность того, что Северная Корея будет способна нанести по США удар ядерной ракетой к концу первого срока президентства Трампа.

С начала этого года северокорейские военные неоднократно осуществляли пуски баллистических ракет. Последний пуск четырех ракет, предположительно, нового типа, был проведен в начале марта. Три из них упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.