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    СМИ: состояние дочери и зятя Трампа превышает $740 млн

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    Дочь президента, которая на днях получила официальную должность помощницы президента, отказалась от своих компаний, но по-прежнему сохраняет долю в собственности Trump International Hotel в центре Вашингтона.
    Иванка Трамп
    Ivanka Trump/Facebook

    КИЕВ, 1 апр – РИА Новости Украина. Белый дом обнародовал в пятницу данные о финансовом состоянии сотрудников администрации США, сообщает New York Times.

    Николай Капитоненко
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    Сообщается, что состояние дочери и зятя президента США, которые также являются его советниками, превышает 740 миллионов долларов.

    Согласно представленной информации, доходы Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера составляют 740 миллионов долларов. По данным Белого дома, несмотря на то, что Кушнер перед тем как занять пост в администрации, покинул должности в более чем 200 предприятиях, связанных с принадлежащим его семье бизнесом по строительству недвижимости, он по-прежнему получает выгоду от деятельности большинства их них.

    Дочь президента, которая на днях получила официальную должность помощницы президента, отказалась от своих компаний, но по-прежнему сохраняет долю в собственности Trump International Hotel в центре Вашингтона.

    Как сообщает издание, комитет по этике рассмотрит представленные администрацией документы, в которых содержится информация об около 180 высокопоставленных сотрудниках администрации для того, чтобы исключить возможные конфликты интересов. В администрации подчеркивают, что информация описывает состояние сотрудников Белого дома на момент начала их работы в администрации Трампа.

    Как ранее сообщало агентство Блумберг, общее состояние членов администрации Трампа оценивается приблизительно в 12 миллиардов долларов, что делает ее самой богатой в истории Америки. Как отмечает в связи с публикацией документов The Hill, реальная цифра может оказаться еще солиднее.

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