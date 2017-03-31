Граждане КНДР, подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама, покинули Малайзию

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Двое граждан Северной Кореи, которых полиция Малайзии подозревала в причастности к убийству Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вылетели из Куала-Лумпура в Пекин, сообщила телекомпания NHK.

Телеканал показал, как двое мужчин, один из которых в темных очках, выходят из посольства КНДР в Малайзии и садятся в машину. Это второй секретарь посольства Северной Кореи и сотрудник авиакомпании Air Koryo, выдачи которых как подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама добивалась полиция Малайзии. Все это время двое мужчин укрывались в посольстве КНДР.

Также было показано, как двое граждан Северной Кореи в салоне самолета фотографируются на память и охотно позируют перед телекамерами. Затем их самолет вылетел в Пекин, после чего они были на машине доставлены в посольство Северной Кореи в Китае.

Северокорейцы покинули страну тем же авиарейсом, которым было вывезено тело Ким Чен Нама в четверг.

Одновременно с этим удерживавшиеся в КНДР девять граждан Малайзии также смогли отправиться на родину, куда они прибудут в пятницу. Правительство Малайзии отдало приоритет освобождению своих граждан в обмен на уступки требованиям КНДР по возвращению двух подозреваемых и передаче тела убитого.

Ранее о том, что тело Ким Чен Нама будет отправлено в Северную Корею, заявил премьер-министр Малайзии Наджиб Разак.

Читайте также: У Ким Чен Ира было много детей. Кто на самом деле руководит КНДР?

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоль скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзийская полиция, в свою очередь, пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина, не установила окончательно его личность, не знает пока происхождения ядовитого вещества VX и не имеет однозначных доказательств причастности к делу КНДР.