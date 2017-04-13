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    Трамп через Китай пригрозил КНДР атомными подводными лодками

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (285)

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    На фоне повышенной ядерной активности Пхеньяна Вашингтон направил в выходные к Корейскому полуострову авианосную группу. По словам Дональда Трампа "отправка кораблей означает сдерживание Пхеньяна от дальнейших действий".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина донести до руководства КНДР, что у Вашингтона на вооружении состоят не только авианосцы, но и атомные подлодки, сообщает газета Wall Street Journal, которая опубликовала на своем сайте изложение интервью с американским лидером.

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    STR / AFP
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    "На фоне повышенной ядерной активности Пхеньяна Вашингтон направил в выходные к Корейскому полуострову авианосную группу", — написало издание.

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    По его словам, "Трамп сказал, что отправка кораблей означает сдерживание Пхеньяна от дальнейших действий".

    "Он также отметил, что во вторник позвонил Си Цзиньпину и во время часового разговора сказал ему, чтобы тот довел до сведения лидера КНДР Ким Чен Ына, что у США есть не только авианосцы, но атомные подводные лодки", — говорится в сообщении.

    "Нельзя позволить КНДР располагать ядерным оружием. Пока у них нет средств доставки (ядерных вооружений), но они у них будут", — сказал Трамп.

    Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США. 

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