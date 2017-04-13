Превентивный удар США по КНДР: большая война и ее последствия

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РИА Новости Украина

Япония высоко оценивает позицию администрации президента Трампа, которая не исключает применение военной силы против Северной Кореи, заявил 11 апреля генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Южная Корея, в свою очередь, высказалась против превентивного удара по КНДР со стороны США, сославшись на то, что от этого зависит безопасность и ее собственного населения.

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Казалось бы, размещение американской ПРО на Корейском полуострове, должно было зацементировать поддержку Сеула в отношении любого жесткого курса американцев в отношении Северной Кореи. Однако позиции двух главных союзников США в АТР, когда речь зашла о реальном применении военной силы против КНДР, стали противоречить друг другу.

По мнению ведущего эксперта Центра японских исследований ИДВ РАН Виктора Павлятенко, объяснение этому предельно простое: все дело в расстоянии. В случае ответного удара КНДР уровень риска для Сеула значительно выше, чем для Японии. Для достижения территории Южной Кореи северокорейским ракетам необходимо преодолеть всего лишь 60 километров. В то время как до Японии ракета будет лететь больше 1000 километров. И еще не факт, что долетит. Поэтому со стороны Сеула обеспокоенность выше, и она вполне обоснована. При этом разные позиции Токио и Сеула относительно возможных последствий превентивного удара по КНДР показали, что тройственный союз, США-РК-Япония в АТР, не такой уж монолитный. В нем есть и слабые места, пишет Sputnik.

Очевидно, на фоне информационного ажиотажа вокруг ракетного удара США по Сирии, Трамп хотел бы закрепить за собой имидж "решительного президента". И продолжает нащупывать границы дозволенного на международной арене. Говоря о готовности его страны самостоятельно разобраться с проблемой Северной Кореи, он отправляет к КНДР ударную авианосную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон". Кроме того, как пишет Wall Street Journal, Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина донести до руководства КНДР, что у Вашингтона на вооружении состоят не только авианосцы.

И, если при Обаме поддержка США позволяла Южной Корее наращивать военную мощь, и не была чревата непредсказуемой и несогласованной с союзными странами атакой на КНДР, то действия Трампа предсказать практически невозможно. И, если президент США предпримет решительные действия, по мнению руководителя Центра корейских исследований ИДВ РАН Александра Жебина, они могут обернуться катастрофой для всего корейского полуострова: В Южной Корее действует около 30 атомных реакторов. Даже в случае применения обычных бомб и снарядов несколько атомных станций могут бить разрушены. Итог: пять-шесть Чернобылей на довольно-таки небольшой территории в 99 квадратных километров, которая в одно мгновение может превратиться в место, где жить людям будет просто негде. Это показывает всю степень реальной заботы американцев о благополучии их союзников. И учитывая недавние события в Сирии, подобной американской авантюры на Корейском полуострове нельзя исключать.

Однако есть аргументы, которые говорят в пользу того, что в отношении Северной Кореи США все-таки не допустят спешки: при всем своем авантюризме в Пентагоне не могут не учитывать, что в случае удара по Северной Корее "американские томагавки" полетят непосредственно и в сторону границ России и Китая. А это уже более опасный сценарий, нежели показательный удар по Сирии, — отмечает Александр Жебин. — Россия не может ждать, что американские ракеты по ошибке залетят на ее территорию. Она будет вынуждена сбивать их еще на территории Северной Кореи. Тем более, что американские аналитики сами признают, что они не знают всех мест, где расположены северокорейские ядерные объекты и пусковые установки их ракет. Сегодня КНДР имеет не только стационарные, шахтовые установки, но мобильные на автомобильной тяге. Иначе, возможно, американцы давно бы ударили по Северной Корее. Война в Ираке показала, что американские снаряды, по ошибке или нет, но попадали на территории всех соседних с Ираком государств. Во всяком случае, их там находили. Так что с военной точки зрения возможные военные действия США в Северной Корее на границе с Россией и Китаем, да еще против страны, вооруженной ядерным оружием, кажутся безумием. И свидетельствует о крайнем авантюризме нынешней американской администрации.

Складывается впечатление, что окружение Трампа пользуется его неопытностью во внешней политике, подсказывая ему слишком рискованные и недипломатические решения. Остается надеяться, что, учитывая вышеизложенные аргументы, в отношении КНДР США ограничатся политическим пиаром и решительными заявлениями, а не действиями…