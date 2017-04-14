ВВС США показали испытание бомбы, сброшенной в Афганистане

Военно-воздушные силы США опубликовали видео испытаний мощнейшей неядерной бомбы GRU-43B, которая накануне была сброшена на позиции террористической организации "Исламское государство" в Афганистане.

Видеозапись была сделана в 2003 году во время первых испытаний этого оружия во Флориде. Данное взрывное устройство в США называют "матерью всех бомб".

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В четверг США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

For the first time in history a GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast bomb was used. The #MOAB was used on an ISIS-K tunnel in Afghanistan. pic.twitter.com/zI9d2CXOfa — U.S. Air Force (@usairforce) 13 апреля 2017 г.

​В России, комментируя применение GBU-43 в Афганистане, заявили, что это угрожает новым витком гонки вооружения.