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    США неожиданно развернули к берегам Кореи авианосец "Карл Винсон"

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (283)

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    В группу входят помимо авианосца Carl Vinson два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.
    USS Carl Vinson (CVN-70)
    wikipedia

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. США неожиданно развернули к берегам Южной Кореи ударную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" (Carl Vinson), передало в понедельник информационное агентство Рёнхап.

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    По его данным, ударная группа американских кораблей движется к Корейскому полуострову из Сингапура, изменив изначальный план захода в Австралию.

    В группу входят помимо авианосца Carl Vinson два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.

    Агентство отмечает, что переброска кораблей весьма необычна, поскольку этот авианосец США уже побывал в Южной Корее менее месяца назад.

    Рёнхап приводит слова представителя министерства обороны Южной Кореи Мун Сан Гюна о том, это отражает "серьезное отношение (США) к ситуации на Корейском полуострове". Представитель министерства полагает, что действия США направлены на укрепление защиты на случай ядерного испытания или пуска баллистических ракет КНДР.

    Отвечая на вопрос о возможности войны на Корейском полуострове в апреле этого года, Мун Сан Гюн подчеркнул, что войска Южной Кореи готовы отразить "провокации Севера", если таковые последуют по случаю 105-й годовщины со дня рождения бывшего северокорейского лидера Ким Ир Сена, отмечаемого 15 апреля. Также в Сеуле не исключают возможности ядерного или ракетного испытания по случаю 85-й годовщины Корейской народной армии, которая отмечается 25 апреля.

    С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.

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