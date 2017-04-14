Эсминцы США расположены в 300 милях от места ожидаемого ядерного пуска КНДР

КИЕВ, 14 апр – РИА Новости Украина. США расположили два эсминца с крылатыми ракетами "Томагавк" в 300 милях от предполагаемого места грядущего ядерного испытания КНДР, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке.

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" направилась в направлении Северной Кореи, уточняет телеканал.

По данным телеканала, США планируют таким образом предотвратить проведение данного ядерного испытания, которое, согласно информации американской разведки, должно состоятся уже в эти выходные.

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За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

На днях США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США.