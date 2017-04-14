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    Пентагон о возможном ударе по КНДР: США рассматривают все варианты

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (289)

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    Представитель Пентагона Дана Уайт, комментируя ситуацию с КНДР, подчеркнула, что США подтверждают свои обязательства по защите союзников, включая Южную Корею и Японию.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Пентагон всегда рассматривает весь спектр вариантов, заявила представитель минобороны США, отвечая на вопрос о возможном ударе по КНДР.

    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones
    Превентивный удар США по КНДР: большая война и ее последствия

    "Командный состав всегда рассматривает полный спектр вариантов в непредвиденных обстоятельствах", — заявила агентству Рейтер представитель Пентагона Дана Уайт, отметив, что США подтверждают свои обязательства по защите союзников, включая Южную Корею и Японию.

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    Уайт отказалась от дальнейших комментариев.

    Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.

    За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

    На днях США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

    Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США. 

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