наверх
15.04.201708:47
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    США провели на Окинаве учения на случай атаки КНДР

    (обновлено: )50
    Американцы на авиабазе США "Кадэна" отрабатывали действия на случай нападения Северной Кореи на фоне усиления напряженности на Корейском полуострове.
    Военная база США на Окинава
    flickr.com/Mark Rourke

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. На авиабазе США "Кадэна" на японском острове Окинава прошли военные учения на случай удара со стороны КНДР, передает в субботу агентство Киодо.

    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones
    Превентивный удар США по КНДР: большая война и ее последствия

    Учения прошли со 12 по 14 апреля, но известно о них стало только сейчас. Они отрабатывали действия на случай нападения Северной Кореи на фоне усиления напряженности на Корейском полуострове. С 4 апреля, когда КНДР провела очередное ракетное испытание, тема возможного удара США по Северной Корее стала главным вопросом обсуждения в Японии.

    Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР, в сочетании с последовавшим ракетным ударом по авиабазе в Сирии, а также с направлением ударной авиагруппы США с атомным авианосцем "Карлом Винсоном" в район Корейского полуострова вызывают беспокойство в Японии и Южной Корее.

    Обе страны, будучи союзниками США, не могут не подержать любые меры Вашингтона в отношении Северной Кореи, но понимают, что их территория неизбежно станет объектом любых актов возмездия со стороны КНДР. Наиболее вероятными целями для КНДР могут стать прежде всего американские базы в Японии и Южной Корее. Япония потребовала от США обязательных предварительных консультаций при обсуждении вопроса о возможности превентивного удара.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Военный парад в Пхеньяне. Архивное фото
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Вадим Карасев о годе работы Кабмина Владимира Гройсмана. Видео
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана