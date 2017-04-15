Япония думает над эвакуацией 57 тыс своих граждан из Южной Кореи из-за КНДР

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Японский совет национальной безопасности думает над эвакуацией 57 тысяч граждан страны из Южной Кореи, в случае обострения отношений с КНДР, пишет The Telegraph.

Отмечается, что Токио будет добиваться одобрения Сеула для отправки военных самолетов и военных кораблей вместе с гражданским транспортом для эвакуации. Японские чиновники также выразили беспокойство возможностью проникновения северокорейских шпионов в страну.

Однако, как думают власти Японии, любая излишняя подготовка вызовет тревогу среди общественности. Главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга заявил на пресс-конференции в пятницу, что правительство всегда собирало и анализировало информацию о перемещениях Северной Кореи, но воздерживалось от комментариев по деталям.

В Пхеньяне проходит военный парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения Кир Ир Сена – основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником. Для освещения мероприятия Северная Корея пригласила к себе 200 иностранных журналистов. Обычно этот день КНДР отмечает демонстрацией своей возросшей военной мощи.

Так, год назад 15 апреля был проведен первый запуск баллистической ракеты средней дальности "Мусудан", годом ранее в этот день было осуществлено пятое ядерное испытание. Обозреватели не исключают проведения шестого ядерного испытания в субботу.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.

За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР. На днях США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.

Ранее КНДР заявила о готовности ответить на военные действия США.