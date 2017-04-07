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    Фотоленты

    Цветение сакуры в Японии

    (обновлено: )79
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    REUTERS Jorge Silva
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    REUTERS Jorge Silva
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    REUTERS Kim Kyung-Hoon
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    REUTERS Kim Kyung-Hoon
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    REUTERS Kim Kyung-Hoon
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    REUTERS Jorge Silva
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    REUTERS Kim Kyung-Hoon
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    REUTERS Kim Kyung-Hoon
    Цветение сакуры в Японии
    Цветение сакуры в Японии
    REUTERS Kim Kyung-Hoon

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    Цветение сакуры в Японии

    Период цветения сакуры считается для японцев праздником — весна наступает тогда, когда вся страна раскрашивается в бело-розовый цвет.

    Японцы называют сакуру дикорастущей черешней или горной вишней. Эти цветы считаются национальным символом страны. Сакура в Японии цветет везде — в горах, на берегах рек и в парках. Всего насчитывается более 300 различных видов.

    Смотрите также: Международная выставка цветов — Flower Expo Ukraine 2017

    Ранее сообщалось, что в нынешнем году сакура зацвела в Токио на пять дней раньше обычного под влиянием низкого атмосферного давления, осадков и теплой погоды в предшествовавшие дни.

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