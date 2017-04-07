Цветение сакуры в Японии

Период цветения сакуры считается для японцев праздником — весна наступает тогда, когда вся страна раскрашивается в бело-розовый цвет.

Японцы называют сакуру дикорастущей черешней или горной вишней. Эти цветы считаются национальным символом страны. Сакура в Японии цветет везде — в горах, на берегах рек и в парках. Всего насчитывается более 300 различных видов.

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Ранее сообщалось, что в нынешнем году сакура зацвела в Токио на пять дней раньше обычного под влиянием низкого атмосферного давления, осадков и теплой погоды в предшествовавшие дни.