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    Фотоленты

    Парад 1300 самураев в Японии

    (обновлено: )137
    В Японии прошел парад самураев
    В Японии прошел парад самураев
    В Японии прошел парад самураев
    В Японии прошел парад самураев
    В Японии прошел парад самураев
    В Японии прошел парад самураев
    В Японии прошел парад самураев
    В Японии прошел парад самураев
    В Японии прошел парад самураев
    В Японии прошел парад самураев
    musha-gyoretsu.jp
    В Японии прошел парад самураев
    В Японии прошел парад самураев
    musha-gyoretsu.jp
    В Японии прошел парад самураев
    В Японии прошел парад самураев
    musha-gyoretsu.jp
    В Японии прошел парад самураев
    В Японии прошел парад самураев
    musha-gyoretsu.jp
    В Японии прошел парад самураев
    В Японии прошел парад самураев
    musha-gyoretsu.jp
    В Японии прошел парад самураев
    В Японии прошел парад самураев
    musha-gyoretsu.jp
    В Японии прошел парад самураев
    В Японии прошел парад самураев
    musha-gyoretsu.jp
    В Японии прошел парад самураев
    В Японии прошел парад самураев
    musha-gyoretsu.jp

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    В Японии прошел парад самураев

    В японском городе Кофу состоялся ежегодный фестиваль самураев, цель которого — познакомить туристов со средневековым периодом истории страны.

    В  костюмированном параде приняли участие около 1300 человек, сообщает ВВС. В этом году фестиваль был посвящен Такэда Сингэну, основателю города Кофу.

    Такэда Сингэн (1521—1573) считается одним из лучших полководцев своего времени. 

    Смотрите также фотоленту: Цветение сакуры в Японии

    Ранее посол Японии в Украине Шигеки Суми заявил, что правительство Японии в 2017-2018 году выделит 4 миллиона долларов на восстановление Донбасса, а также на предоставление помощи пострадавшим из-за конфликта на востоке страны людям.

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