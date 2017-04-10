Парад 1300 самураев в Японии

В японском городе Кофу состоялся ежегодный фестиваль самураев, цель которого — познакомить туристов со средневековым периодом истории страны.

В костюмированном параде приняли участие около 1300 человек, сообщает ВВС. В этом году фестиваль был посвящен Такэда Сингэну, основателю города Кофу.

Такэда Сингэн (1521—1573) считается одним из лучших полководцев своего времени.

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Ранее посол Японии в Украине Шигеки Суми заявил, что правительство Японии в 2017-2018 году выделит 4 миллиона долларов на восстановление Донбасса, а также на предоставление помощи пострадавшим из-за конфликта на востоке страны людям.