В Японии лавина погребла несколько десятков школьников на горнолыжном курорте

Число жертв снежной лавины в японской префектуре Тотиги, в 120 километрах к северу от Токио, возросло до восьми человек, передает в понедельник агентство Киодо.

По информации полиции, под снежными завалами обнаружены восемь человек без признаков жизни. Свыше 30 человек получили травмы. Правительство Японии учредило комиссию по спасению пострадавших в антикризисном центре при администрации премьер-министра.

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Премьер Синдзо Абэ заявил в парламенте, что его правительство "приложит все усилия по реагированию на это бедствие, считая приоритетным поиск и спасение пострадавших".

Лавина сошла утром на горнолыжном склоне близ города Насу. В то время на склоне находились, по уточненным данным, около 60 школьников старших классов.