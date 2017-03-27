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    Фотоленты

    В Японии лавина погребла несколько десятков школьников на горнолыжном курорте

    Тема:

    Катаклизмы в мире: торнадо в США (133)

    45
    В Японии сошла лавина
    В Японии сошла лавина
    В Японии сошла лавина
    В Японии сошла лавина
    В Японии сошла лавина
    В Японии сошла лавина
    В Японии сошла лавина
    В Японии сошла лавина
    JIJI PRESS / AFP
    В Японии сошла лавина
    В Японии сошла лавина
    JIJI PRESS / AFP
    В Японии сошла лавина
    В Японии сошла лавина
    REUTERS Mandatory credit Kyodo
    В Японии сошла лавина
    В Японии сошла лавина
    REUTERS Mandatory credit Kyodo
    В Японии сошла лавина
    В Японии сошла лавина
    REUTERS Mandatory credit Kyodo
    В Японии сошла лавина
    В Японии сошла лавина
    REUTERS Mandatory credit Kyodo

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    В Японии сошла лавина

    Число жертв снежной лавины в японской префектуре Тотиги, в 120 километрах к северу от Токио, возросло до восьми человек, передает в понедельник агентство Киодо.

    По информации полиции, под снежными завалами обнаружены восемь человек без признаков жизни. Свыше 30 человек получили травмы. Правительство Японии учредило комиссию по спасению пострадавших в антикризисном центре при администрации премьер-министра.

    Смотрите также: Сход лавины на горнолыжном курорте в Японии, погибли 8 человек, 30 ранены

    Премьер Синдзо Абэ заявил в парламенте, что его правительство "приложит все усилия по реагированию на это бедствие, считая приоритетным поиск и спасение пострадавших".

    Лавина сошла утром на горнолыжном склоне близ города Насу. В то время на склоне находились, по уточненным данным, около 60 школьников старших классов.

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