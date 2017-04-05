КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Украине появится единый центр по кибербезопасности при поддержке специалистов информационной безопасности НАТО, консультантов турецкой компании HAVELSAN и специалистов НТУУ "КПИ".

Как сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром", "Укринмаш" уже начал подготовку к созданию единого центра по кибербезопасности.

"10 лет назад в Турции нами был создан самый современный центр кибербезопасности. В рамках украинско-турецкого сотрудничества мы готовы предоставлять консультации по созданию даже лучшего проекта", – отметил директор по кибербезопасности компании HAVELSAN.

В обсуждении плана реализации будущего проекта приняли участие представители СНБО, Министерства обороны, СБУ, Госспецсвязи, Департамента киберполиции, ГНО "Украинская академия кибербезопасности" и центра реагирования на компьютерные происшествия CERT Cys, а также руководство ГК "Укроборонпром" и ГП ГХВИФ "Укринмаш".

Кроме того, консультативную помощь в создании центра кибербезопасности предоставит команда "белых" хакеров DCUA.

Ранее министр обороны Степан Полторак обвинил Россию в более чем 7 тысячах кибератак на Украину.