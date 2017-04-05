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    Общество

    В Украине появится единый центр по кибербезопасности

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    В обсуждении плана реализации будущего проекта приняли участие представители СНБО, Министерства обороны, СБУ, Госспецсвязи, Департамента киберполиции.
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    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Украине появится единый центр по кибербезопасности при поддержке специалистов информационной безопасности НАТО, консультантов турецкой компании HAVELSAN и специалистов НТУУ "КПИ".

    Wikileaks
    @wikileaks
    WikiLeaks опубликовал вторую часть документов о киберразведке ЦРУ

    Как сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром", "Укринмаш" уже начал подготовку к созданию единого центра по кибербезопасности.

    "10 лет назад в Турции нами был создан самый современный центр кибербезопасности. В рамках украинско-турецкого сотрудничества мы готовы предоставлять консультации по созданию даже лучшего проекта", – отметил директор по кибербезопасности компании HAVELSAN.

    В обсуждении плана реализации будущего проекта приняли участие представители СНБО, Министерства обороны, СБУ, Госспецсвязи, Департамента киберполиции, ГНО "Украинская академия кибербезопасности" и центра реагирования на компьютерные происшествия CERT Cys, а также руководство ГК "Укроборонпром" и ГП ГХВИФ "Укринмаш".

    Кроме того, консультативную помощь в создании центра кибербезопасности предоставит команда "белых" хакеров DCUA. 

    Ранее министр обороны Степан Полторак обвинил Россию в более чем 7 тысячах кибератак на Украину.

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