Полторак обвинил РФ в более чем 7 тыс кибератак

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак обвинил Россию в более чем 7 тысячах кибератак на Украину.

По данным пресс-службы Минобороны Украины, соответствующее заявление министр сделал на брифинге в Оттаве.

"За последние три года Российская Федерация осуществила более 7 тысяч кибератак на Украину", – приводит его слова во вторник пресс-служба ведомства. При этом Полторак не привел никаких доказательств.

Комментарием российской стороны РИА Новости пока не располагает.

По словам Полторака, Минобороны Украины будет сотрудничать с Канадой, в том числе, по вопросам киберзащиты.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран НАТО считают Россию ответственной за кибератаки против них.