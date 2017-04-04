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    Политика

    Полторак обвинил РФ в более чем 7 тыс кибератак

    (обновлено: )4002
    По словам министра обороны Украины Степана Полторака, за последние три года Российская Федерация осуществила более 7 тысяч кибератак на Украину.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак обвинил Россию в более чем 7 тысячах кибератак на Украину.

    Wikileaks
    @wikileaks
    WikiLeaks опубликовал вторую часть документов о киберразведке ЦРУ

    По данным пресс-службы Минобороны Украины, соответствующее заявление министр сделал на брифинге в Оттаве.

    "За последние три года Российская Федерация осуществила более 7 тысяч кибератак на Украину", – приводит его слова во вторник пресс-служба ведомства. При этом Полторак не привел никаких доказательств.

    Комментарием российской стороны РИА Новости пока не располагает.

    По словам Полторака, Минобороны Украины будет сотрудничать с Канадой, в том числе, по вопросам киберзащиты.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран НАТО считают Россию ответственной за кибератаки против них. 

     

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