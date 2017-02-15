Столтенберг: ряд стран НАТО считают, что РФ виновна в кибератаках на них

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Ряд стран НАТО считают Россию ответственной за кибератаки против них, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы видим увеличение числа кибернападений и киберинцидентов. Некоторые из них очень сложные и интенсивные, и мы видим сообщения их разных стран НАТО о различных угрозах и киберинцидентах. Мы видим сообщения, что Россия стояла за некоторыми из них", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов по завершении заседания в Брюсселе министров обороны 28 стран НАТО.

Столтенберг сообщил, количество кибернападений на НАТО и на сети альянса с 2015 по 2016 годы увеличилось на 60%, заявив при этом, что "наверняка, правительства каких-то стран стоят за этими нападениями". "Есть несколько сообщений, что Россия стоит за этими нападениями", — повторил он.

По словам генсека, НАТО "укрепляет киберзащиту, распространяет передовую практику и технологии, помогает странам НАТО в укреплении киберзащиты". "Мы проводим учения и, кроме этого, сейчас создаем новую область для киберопераций – на суше, в воздухе и на море", — отметил Столтенберг.

Как сообщалось ранее, США намерены провести двустороннюю встречу на высоком уровне с высокопоставленными представителями России для обсуждения вопросов кибербезопасности.