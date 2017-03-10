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    Политика

    Кабмин обсудит стратегию кибербезопасности и субсидии на лекарства

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    Согласно повестке дня заседания правительства, министр финансов Александр Данилюк доложит о реформировании системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В пятницу во главе с премьер-министром состоится заседание Кабинета министров Украины. Начало заседания — 11.00.

    Государственная фискальная служба Украины
    Государственная фискальная служба Украины/Facebook
    Что делать налоговикам с долгами по выплатам?

    Согласно повестке дня, глава Минфина Александр Данилюк доложит о реформировании системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

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    Председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко представит проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службуˮ.

    Среди вопросов, которые будут рассмотрены на заседании правительства, также значатся проекты постановлений Кабмина "Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний" и "О внесении изменений в Порядок перечисления некоторых субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот, субсидий и компенсаций".

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    Также министры займутся выделением земли для строительства жилья военным и стратегией кибербезопасности на 2017 год.

    Детальней ознакомиться повесткой дня заседания правительства можно здесь

    Ранее глава Минсоцполитики Андрей Рева сообщил, что меморандум с МВФ не содержит нормы о повышении пенсионного возраста. 

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