Кабмин обсудит стратегию кибербезопасности и субсидии на лекарства

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В пятницу во главе с премьер-министром состоится заседание Кабинета министров Украины. Начало заседания — 11.00.

Согласно повестке дня, глава Минфина Александр Данилюк доложит о реформировании системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

Читайте также — Марунич: тариф на электроэнергию продолжит рост

Председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко представит проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службуˮ.

Среди вопросов, которые будут рассмотрены на заседании правительства, также значатся проекты постановлений Кабмина "Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний" и "О внесении изменений в Порядок перечисления некоторых субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот, субсидий и компенсаций".

Читайте также: А вы готовы отрезать себе руку? Блокада как деиндустриализация

Также министры займутся выделением земли для строительства жилья военным и стратегией кибербезопасности на 2017 год.

Детальней ознакомиться повесткой дня заседания правительства можно здесь.

Ранее глава Минсоцполитики Андрей Рева сообщил, что меморандум с МВФ не содержит нормы о повышении пенсионного возраста.