наверх
07.02.201700:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.20+ 0.12
  • USD27.26+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Россия

    США намерены провести встречу с представителями РФ по кибербезопасности

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (300)

    3310
    По словам заместителя координатора по вопросам кибербезопасности в госдепе Мишель Маркофф, ранее год назад проводилась двусторонняя встреча по кибербезопасности с очень высокопоставленными людьми, и в настоящее время США надеются, что будет проведена еще одна.
    Хакеры, копьютерный взлом, киберпреступность
    REUTERS Pawel Kopczynski

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. США намерены провести двустороннюю встречу на высоком уровне с высокопоставленными представителями России для обсуждения вопросов кибербезопасности, сообщила РИА Новости заместитель координатора по вопросам кибербезопасности в госдепе Мишель Маркофф.

    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
    Руководство США обвинило власти РФ в причастности к хакерским атакам

    "У нас была двусторонняя встреча в прошлом апреле, крупная встреча с очень высокопоставленными людьми, я надеюсь, что мы сможем провести еще одну", — сказала Маркофф.

    Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва предлагает Вашингтону провести экспертные консультации по вопросам кибербезопасности.

    Напомним, некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

    В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.

    Читайте также: Предел некомпетентности. Как Украина потеряла геополитических друзей и $3,7 млрд

    В конце декабря прошлого года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон грата объявлены 35 российских дипломатов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Последствия снегопада в Киеве
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Ситуация на КПВВ "Майорск"
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    На месте конфликта между участниками торговой блокады Донбасса и полицией
    Донбасс: блокада и пиар