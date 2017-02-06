США намерены провести встречу с представителями РФ по кибербезопасности

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. США намерены провести двустороннюю встречу на высоком уровне с высокопоставленными представителями России для обсуждения вопросов кибербезопасности, сообщила РИА Новости заместитель координатора по вопросам кибербезопасности в госдепе Мишель Маркофф.

"У нас была двусторонняя встреча в прошлом апреле, крупная встреча с очень высокопоставленными людьми, я надеюсь, что мы сможем провести еще одну", — сказала Маркофф.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва предлагает Вашингтону провести экспертные консультации по вопросам кибербезопасности.

Напомним, некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.

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В конце декабря прошлого года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон грата объявлены 35 российских дипломатов.