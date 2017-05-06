Адвокат о перспективах судебного разбирательства против Авакова

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Печерский райсуд Киева обязал Генеральную прокуратуру зарегистрировать уголовное производство по фактам нарушений министром внутренних дел Арсеном Аваковым законодательства при вручении наградного огнестрельного оружия. Основанием для такого решения суда стало заявление информационного агентства "Украинские новости".

Cуд отклонил аргументы представителей Генпрокуратуры, которые объяснили нежелание регистрировать соответствующее уголовное производство "не изложенными в полном объеме элементами состава преступления". Глава МВД Арсен Аваков заявлял, что МВД вручило более двух тысяч единиц наградного оружия.

Есть ли нарушение в действиях министра МВД проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Анатолий Башловка.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи почнеться така перевірка за рішенням суду, адже журналістам в ГПУ кілька разів у цьому відмовляли?

— Я хотів би, по-перше, подякувати наполегливим журналістам, які дійшли до того, що оскаржили відмову і дійшли до того, коли Печерський суд зобов'язав відкрити справу, тому що, в принципі, я хотів би цю ситуацію розділити на дві. Перше — зброя і друге — нагородження, тому що вони поєднані сьогодні, але вони не є тотожними, тому що на сьогодні існує тільки один нормативний документ, який фактично є незаконним, тому що він суперечить Конституції і на сьогодні є вже рішення, виправдальні вироки по незаконному обороту зброї, тому що відсутній документ, який регламентує цей незаконний оборот зброї, це 622-й наказ МВС від 1998 року. Тому ми розділяємо зброї і нагороди. А тепер ми з вами підходимо до питання нагородження, тобто чи зброєю нагороджували, чи якимись іншими речами або званнями — це визначається статутом МВС. На сьогодні видно, що цей статут був порушений. Була це зброя чи це були інші заохочення, це не є важливим питанням, тому що зброя — це є такий же самий предмет, майно, володіння яке вимагає від власника певні зобов'язання. От щоб ми з вами просто розуміли — це не сакральна якась річ те, що на сьогодні намагаються нав'язати нам. Тому зброя повинна бути в обороті, зброя повинна бути у громадян і на сьогодні те, що журналісти добились, ми побачимо, кому нагороджувались, як нагороджувались і чому нагороджувались. Це основне і тому якщо був порушений статут, а, скоріш за все, що він був порушений, то, звичайно, треба притягувати міністра і причетних людей до кримінальної відповідальності за перевищення посадових повноважень.

Якщо перевірка виявить порушення міністром МВС Арсеном Аваковим, йому загрожує якесь покарання?

— Ні, якщо це було перевищення, ми пам'ятаємо, що було з паном Юрієм Луценком, ви пам'ятаєте, що він якраз за перевищення, за те, що він фактично провів і заплатив, він сів у буцегарню, тому що фактично це злочин одного порядку. Тому, звичайно, якщо це буде доведено, то пан Аваков може сісти так само, як і відбував тоді Луценко за тих же самих ознак.

В 2006 році була внесена обмежувальна норма в Дисциплінарний статут МВС, щоб припинити роздачу нагородної зброї міністрами внутрішніх справ особам, яких ця нагорода не стосується. Тепер міністр МВС стверджує, що це в його повноваженнях видавати нагородну зброю, кому він вважатиме за потрібне. Чи це дійсно так?

— На сьогодні міністр може вважати все, що завгодно. Є закон, є статут, є суд і тому на сьогодні питання в юридичній площині і те, що каже на сьогодні пан Аваков, він буде розповідати в суді. Він може в суді доводити свою причетність або непричетність, тому що міністр внутрішніх справ — це не індульгенція від того, що він не може. Це ж не таке місце, де людина не може вчинити злочин. Якщо він вчинив злочин, буде вдповідати, якщо не вчинив — не буде відповідати. Звичайно, що він повинен казати, що він мав право, а що ж він повинен казати? А суд повинен встановити мав він чи не мав.

Ранее специальный корреспондент Александр Ивасивка в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что "Самопомич" требует отставки главы МВД.