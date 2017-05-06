В Лионе напали на офис движения Макрона – СМИ

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В помещение представительства основанного кандидатом в президенты Франции Эммануэлем Макроном движения "Вперед" в Лионе ворвалась группа радикалов. Об этом сообщает в субботу газета Express.

По факту инцидента подано заявление в полицию.

В воскресенье во Франции пройдет второй тур президентских выборов. Безопасность будут обеспечивать порядка 50 тысяч сотрудников правоохранительных структур.

По данным издания, которое ссылается на префектуру, инцидент произошел накануне в центре Лиона на востоке Франции. В офис проникли от десяти до 15 человек, предположительно, из радикальной студенческой организации Gud, их лица были закрыты масками.

Они бросали дымовые шашки и распечатанные на принтере банкноты с изображением Макрона. Во время инцидента в помещении находились четыре сотрудника, никто не пострадал.

Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, во второй тур вышли лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

Ранее организация WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции, экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона.