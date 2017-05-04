Российский художник, зашивавший рот, получил политическое убежище во Франции

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Российский художник-акционист Петр Павленский и его супруга получили статус политических беженцев во Франции, сообщает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката художника.

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра.

"Художник и его жена получили статус политических беженцев", — приводит агентство слова адвоката Доминик Бейретер Минков.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.