Художник Павленский уехал из России - СМИ

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Художник-акционист Петр Павленский эмигрировал из России вместе с семьей, сообщает российский канал "Дождь".

"Художник Петр Павленский уехал из России во Францию вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и детьми. В России по заявлению против него и Шалыгиной проводится доследственная проверка по статье 132 УК РФ", — говорится в сообщении.

Телеканал, ссылаясь на заявление самого Павленского, уточняет, что он намерен просить политическое убежище во Франции.

Адвокат художника Дмитрий Динзе сообщил РИА Новости, что следствие начало в отношении Павленского и его гражданской жены "проверку о наличии в их действиях состава преступления о насильственных действиях сексуального характера". При этом адвокат отметил, что ему неизвестно об эмиграции своего подзащитного из России.

Также источник РИА Новости в правоохранительных органах РФ сообщил, что подписку о невыезде с Павленского в рамках проверки заявления о насильственных действиях сексуального характера не брали.

"В рамках проверки подписку о невыезде с Павленского не брали", — сказал источник, комментируя информацию о том, что Павленский вместе с семьей покинули территорию России.

В главке Следственного комитета России в Москве РИА Новости подтвердили факт проверки в отношении Павленского. "Проверка проводится по заявлению о совершении насильственных действий сексуального характера", — сказала старший помощник руководителя главка Юлия Иванова.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.

После поджога здания спецслужбы на Лубянке суд обязал его выплатить миллион рублей в качестве штрафа и компенсации за испорченное имущество. Сам художник заявлял, что выплачивать эту сумму он не намерен.