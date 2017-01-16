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    Россия

    Художник Павленский уехал из России - СМИ

    (обновлено: )43
    Адвокат Павленского сообщил, что против художника и его гражданской жены Оксаны Шалыгиной начата "проверка о наличии в их действиях состава преступления о насильственных действиях сексуального характера".
    Художник-акционист Петр Павленский. Архивное фото
    REUTERS Maxim Zmeyev

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Художник-акционист Петр Павленский эмигрировал из России вместе с семьей, сообщает российский канал "Дождь".

    "Художник Петр Павленский уехал из России во Францию вместе со своей соратницей Оксаной Шалыгиной и детьми. В России по заявлению против него и Шалыгиной проводится доследственная проверка по статье 132 УК РФ", — говорится в сообщении.

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    Телеканал, ссылаясь на заявление самого Павленского, уточняет, что он намерен просить политическое убежище во Франции.

    Адвокат художника Дмитрий Динзе сообщил РИА Новости, что следствие начало в отношении Павленского и его гражданской жены "проверку о наличии в их действиях состава преступления о насильственных действиях сексуального характера". При этом адвокат отметил, что ему неизвестно об эмиграции своего подзащитного из России.

    Также источник РИА Новости в правоохранительных органах РФ сообщил, что подписку о невыезде с Павленского в рамках проверки заявления о насильственных действиях сексуального характера не брали.

    "В рамках проверки подписку о невыезде с Павленского не брали", — сказал источник, комментируя информацию о том, что Павленский вместе с семьей покинули территорию России.

    В главке Следственного комитета России в Москве РИА Новости подтвердили факт проверки в отношении Павленского. "Проверка проводится по заявлению о совершении насильственных действий сексуального характера", — сказала старший помощник руководителя главка Юлия Иванова.

    Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.

    После поджога здания спецслужбы на Лубянке суд обязал его выплатить миллион рублей в качестве штрафа и компенсации за испорченное имущество. Сам художник заявлял, что выплачивать эту сумму он не намерен.

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