Макрон или Ле Пен: в воскресенье станет известно имя нового президента Франции

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КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье во Франции: уже вечером, после 20.00 по местному времени (21.00 по Киеву), станет ясно, кто будет руководить республикой в ближайшие пять лет.

Первый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Эммануэль Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.

Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала, пожалуй, самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны, Франсуа Олланд, который понимал, что с учетом провальных итогов пятилетки он не имеет шансов на переизбрание.

Также впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты, которые на протяжении десятков лет сменяли друг друга у штурвала, в этот раз оказались за бортом: представитель правящей Социалистической партии, бывший министр образования Бенуа Амон был фактически предан большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона, и получил в первом туре только 6,36% голосов, а казавшийся в начале года фаворитом президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%.

Президентские выборы в Пятой республике проходят в 11-й раз. Глава государства избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования, в выборах могут принять участие граждане в возрасте от 18 лет — около 47 миллионов избирателей. До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.

Избирательные участки в метрополии откроются в 08.00 (09.00 по Киеву) и на большей части территории закроются в 19.00, но в крупных городах голосование продлится до 20.00.

В воскресенье также проголосуют жители расположенных в Индийском океане французских островов Майотта и Реюньон, находящихся в Тихом океане Новой Каледонии и островов Уоллис и Футуна и французы, проживающие в других странах. Голосование жителей расположенных в Западном полушарии французских заморских территорий — Гваделупы, Сен-Мартена, Сен-Бартелеми, Гвианы, Мартиники, островов Сен-Пьер и Микелон и Французской Полинезии, а также в посольствах и консульствах Франции в Америке прошло в субботу.

На закрывающихся раньше 20.00 "модельных" избирательных участках будут работать представители институтов изучения общественного мнения: оперативно обработав первые результаты подсчета голосов, социологи предоставят СМИ свою оценку итогов голосования, и, если динамика будет очевидной, уже в 20.00 на экранах телевизоров страны появится фото будущего главы государства. Официальные данные МВД начнут поступать в восемь вечера, подсчет большинства голосов займет несколько часов. Однако, вероятно, предварительные новости о ходе голосования появятся в иностранных СМИ уже в течение дня: во Франции же до закрытия избирательных участков это запрещено.

Согласно опросу компании Elabe, проведенному сразу после завершения дебатов по заказу французского информационного телеканала BFMTV, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%, еще 3% не определились. При этом Макрону отдало предпочтение большинство избирателей кандидатов, потерпевших поражение в первом туре выборов.

Так, избиратели кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фийона поделились следующим образом: 58% признали более убедительным Макрона, 38% высказались за Ле Пен. Две трети (66%) избирателей лидера "Непокорившейся Франции", представителя крайне левых Жан-Люка Меланшона также отдали предпочтение Макрону, Ле Пен — 30%.

По данным опубликованного в пятницу опроса компании Ifop, за два дня до второго тура 63% респондентов заявили, что готовы отдать свой голос за Макрона. Таким образом, его рейтинг достиг своего максимума с 23 апреля, когда прошел первый тур, и практически приблизился к максимальному рейтингу начала февраля — тогда 64% французов готовы были поддержать экс-министра экономики во втором туре. Ле Пен может получить 37%.

Результаты выборов в цифрах будут зависеть от явки французских избирателей, а после неубедительных дебатов, вполне вероятно, она будет невысокой, несмотря многочисленные призывы подавляющего большинства политиков прийти голосовать и выступить против Ле Пен. Невысокая явка — на руку кандидату от Нацфронта, электорат которого представляется наиболее активным.

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По данным МВД, второй тур выборов пройдет в условиях "максимальных" мер безопасности. Как и в первом туре, порядок будут обеспечивать более 50 тысяч полицейских и жандармов, а также военнослужащие, которые осуществляют патрулирование в рамках операции по противодействию терактам Sentinelle. В столице на всех 896 участках для голосования будут размещена частная или муниципальная охрана.

Еще одна "головная боль" для властей — запланированные акции протеста недовольных выборами граждан: такие выступления в Париже постоянно перерастают в ожесточенные столкновения агрессивной молодежи с полицией, и в стражей порядка зачастую летят не только камни и бутылки, но и "коктейли Молотова".

Также огромное внимание власти уделяют охране мероприятий кандидатов, запланированных на вечер после объявления результатов выборов. Макрон собирает сторонников на площади у Лувра в центре Парижа, Ле Пен независимо от результатов голосования проведет собрание в бывшем охотничьем павильоне последнего французского императора Наполеона III, расположенном в Венсенском лесу на юго-востоке парижской столицы.