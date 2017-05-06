На острова Французской Полинезии избирательные бюллетени сбросили с самолета

КИЕВ, 6 мая – РИА Новости Украина. Для голосования во втором туре президентских выборов избирательные бюллетени на три острова во Французской Полинезии сбросили с самолета. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Как сообщается, доставка их другим способом на эти удаленные территории оказалась затруднительной.

В воскресенье во Франции пройдет второй тур выборов президента. В субботу голосование уже началось в некоторых заморских территориях и департаментах Франции, в частности, проголосуют жители Гваделупы, Мартиники, Французской Полинезии, Сен-Бартельми и Сен-Мартена.

Как передает радиостанция, подобный способ доставки бюллетеней, занимающий семь часов, использовался и в первом туре. Морские перевозки на эти острова осуществляются очень редко, кроме того, там нет аэропорта.

Самолёт Dassault Falcon 50 сначала сбрасывает бюллетени на остров Рапа, где проживают 400 избирателей, затем доставка осуществляется на острова Тематаги и Эреэретуе. На каждом из этих двух островов проживает по 50 избирателей.

"Мы сбрасываем их на низкой высоте, примерно 100 метров", — приводит радиостанция слова пилота. Затем посылку поднимает из воды специальная бригада на судне.