Выборы во Франции: что ждет экономику ЕС при Макроне или Ле Пен

Мария Князева — Брюссель, для РИА Новости Украина

Победа во втором туре президентских выборов во Франции экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона ожидаема, его экономическая политика способна, по мнению экспертов, благоприятно повлиять на процветание как Франции, так и еврозоны; а вот занятие президентского кресла лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен может даже обернуться новым финансовым кризисом.

Последние опросы общественного мнения свидетельствуют о победе Макрона в проходящем 7 мая последнем туре президентских выборов в стране. Среди предвыборных обещаний Макрона, к примеру, реформа рынка труда и снижение уровня безработицы, увеличение минимальных пенсий, изменения в области налогов, претворение в жизнь плана по инвестициям. И, конечно же, он занимает проевропейскую позицию и не собирается выводить страну ни из еврозоны, ни из ЕС, в отличие от своей соперницы Ле Пен.

Он "весьма вероятно, станет следующим президентом Франции", считает старший экономист по Европе Oxford Economics Джеймс Никсон. Это позволит снять значительную порцию политической неопределенности, которая витает над Евросоюзом с начала текущего года, свидетельствуют его слова.

Занятие Макроном президентского кресла может оказать благоприятное воздействие на доверие к будущему ЕС, а также на экономику союза в целом, говорил ранее Никсон. Он отмечал, что Европе не хватает веры в будущее европейского проекта. Политическая неопределенность сдерживала бизнес и ограничивала инвестиции. Президентство Макрона может привести к тому, что многие сомнения относительно будущего ЕС отпадут.

Если лидер движения "Вперед" победит, это может означать экономическую стабильность во Франции и в Евросоюзе в целом в среднесрочной перспективе, писали ранее эксперты IHS Markit.

Реакция рынка в краткосрочной перспективе на победу Макрона будет положительной, но относительно спокойной, так как это события является ожидаемым, свидетельствует мнение экспертов.

"Если выиграет Макрон, а это наш базовый сценарий, я жду, что в краткосрочном периоде EUR/USD укрепится на 1-2%", - сказал глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

"Я не предполагаю очень сильной реакции рынка в понедельник на победу Макрона, в любом случае, не более, чем та реакция, которую мы видели после первого раунда", - предположил старший экономист ING в Бельгии Жульена Монсо (Julien Manceaux).

"Деловое и потребительское доверие (во Франции и еврозоне в целом – Ред.) может продемонстрировать небольшой подъем (в краткосрочной перспективе на фоне победы Макрона – ред.), тогда как о более существенном экономическом эффекте говорить не приходится ввиду отсутствия уверенности в его способности реализовать амбициозную экономическую программу", — отмечает Дембик.

Приход Макрона может подтолкнуть Европейский центральный банк (ЕЦБ) к более быстрому сворачиванию своей программы количественного смягчения (QE, выкупа активов с рынка) и постепенному возвращению, тем самым, к более стандартной монетарной политике. Возможно, объявление о сворачивании может поступить уже осенью, не исключают аналитики.

Однако возможность Макрона проводить свою экономическую политику и, тем самым оказывать влияние на экономику, будет в значительной степени зависеть от исхода выборов в парламент Франции в июне и формирования правительства.

"Следующим шагом Макрона станет получение большинства в парламенте в июне, что вряд ли будет просто. Полагаю, что ему удастся заручиться лишь относительным большинством, а значит, чтобы провести тот или иной законопроект, ему придется вести переговоры с социалистами и консерваторами", — сказал Дембик из Saxo Bank.

Если Макрону удастся договориться с прочими политическими силами страны по проведению своих идей в области экономики, то с одной стороны будет меньше фискального давления на бизнес и население, а с другой стороны больше инвестиций и меньше государственных расходов.

"Если это сможет пройти через парламент, то тогда прогноз по росту экономики Франции на ближайшие два год, возможно, достаточно сильно улучшится", - сказал Монсо.

При этом базовый сценарий для ING – это лишь частичная имплементация идей Макрона, но даже это способно благоприятно сказаться на ВВП, следует из слов Монсо.

"Если отталкиваться от планируемых (Макроном – Ред.) мер, они могут оказать позитивное воздействие на французскую экономику в пятилетней перспективе, которая ускорит рост до 2% от текущего 1%", — считают в Saxo Bank.

"Победа Макрона будет позитивна для перспектив долгосрочного экономического роста Франции, а также для европейского проекта", — говорится в сообщении UniCredit Research.

Очевидно, что ускорение роста во второй крупнейшей экономике еврозоны способно благоприятно сказаться и на экономическом положении валютного блока в целом.

Ранее аналитики говорили, что побед Макрона в президентской гонке снимет риск Frexit – то есть выхода Франции из еврозоны и ЕС. Однако теперь сам Макрон говорит о Frexit. Первого мая лидер движения "Вперед" заявил телеканалу Би-би-си, что Евросоюз должен провести реформы или столкнуться с перспективой выхода из него Франции. Макрон отметил, что он проевропеец и на протяжении президентских выборов отстаивал "европейскую идею" и политику ЕС, поскольку считает это очень важным для французского народа и для места страны в глобализации. Однако, по его словам, половина Франции "злится на эту европейскую идею". Поэтому необходимо реформировать Евросоюз.

Франция – член еврозоны, которая, в свою очередь, полностью входит в состав ЕС. Франция является второй крупнейшей экономикой валютного блока. Эксперты писали, что выход этой страны из евро может грозить развалом этому объединению.

Аналитики отмечают тот факт, что Макрон в качестве президента сможет наладить неплохие отношения с канцлером крупнейшей экономики ЕС и еврозоны — Германии после осенних выборов в этой стране, а это дает шанс на возможность проведения реформ в ЕС.

Соперница Макрона — кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в своих многочисленных выступлениях не раз говорила, что своей задачей она видит восстановление территориального, экономического, валютного и законодательного суверенитета Франции. В ее первоочередных планах в случае избрания — референдум по Frexit.

Ее победа будет неожиданностью, следует из слов экспертов, а, следовательно, может вызвать бурную реакцию на рынках.

"Если президентом станет Ле Пен, пара (евро к доллару – ред.) в одночасье способна потерять как минимум 4% еще на утренних азиатских торгах, поскольку инвесторы не закладывали в цену этот сценарий", - отмечает Дембик из Saxo Bank.

"Уже в понедельник мы сможем увидеть курс на уровне 1,06 доллара за евро", — считает Монсо.

Отвечая на вопрос о том, какой может быть краткосрочная реакция экономики, Дембик сказал: "Поскольку рынок не закладывал в цену вероятность победы Ле Пен и проведение референдума о выходе Франции из состава Еврозоны, можем с уверенностью сказать, что, если она станет президентом, мы станем свидетелями нового финансового кризиса и массового бегства капитала из Франции в Германию и Швейцарию".

Чтобы противостоять спекуляции на французских и европейских облигациях, ЕЦБ придется вмешаться на рынок с инъекциями ликвидности в финансовую систему и, возможно, с покупками суверенных облигаций на рынке посредством программы количественного смягчения, которая, вероятно, будет расширена, не исключил эксперт.

В этом контексте выход из текущей мягкой денежно-кредитной политики регулятора будет отложен на неопределенный срок, добавил он.

"Главный вопрос в том, сможет ли ЕЦБ успокоить инвесторов, как в 2012 году. Управлять Grexit (риском выхода Греции из еврозоны – Ред.) было относительно легко, поскольку Греция составляет лишь 5% от ВВП еврозоны. В случае с Францией ситуация будет гораздо сложнее", — сказал Дембик.

Однако, что касается как Frexit, так и в целом политики Ле Пен, то, опять же, важнейшим фактором для возможности ее реализации, все-таки, будет не одно намерение президента, а формирование парламента и, следовательно, правительства.

Как уже было сказано, выход Франции из еврозоны и ЕС может иметь весьма серьезные последствия для этих объединений. Кроме того, неясным и, естественно, непростым может быть и процесс возврата к национальной валюте, возможная необходимость переоценка долгов, как государственных, так и частных, из евро в новую валюту.

Однако риск Frexit не так уж велик, отмечают эксперты.

"Угроза Frexit будоражит умы инвесторов на протяжении многих месяцев. Но даже в случае победы Ле Пен у этого сценария практически нулевые шансы. И на это есть три основные причины", — отмечают в Saxo Bank.

В частности, реальным препятствием на пути к выходу станет конституция Франции. Марин Ле Пен планирует организовать референдум о членстве в ЕС в течение шести месяцев после своей победы. Но фактически она не сможет этого сделать по той простой причине, что не заручится большинством в парламенте, отмечает Дембик.

Кроме того, конечно, есть еще одно решение — созыв парламента для внесения поправок в Конституцию (статья 89) с тем, чтобы открыть возможности для Frexit. Но это тоже выглядит маловероятным, говорит аналитик.

По словам Монсо из ING, даже если найдется лазейка для назначения референдума, исход его, вероятнее всего, будет не в пользу Frexit, так как "более 65% французов выступают за ЕС и евро".

Дембик практически такого же мнения: сами французы уверенно настроены против Frexit, по его данным со ссылкой на опросы, более 70% населения страны хотят остаться в составе ЕС.

"Поэтому риск выхода Франции из еврозоны достаточно низок", — резюмирует Монсо.

Однако реакцией рынка в эти несколько месяцев, пока вопрос о Frexit не будет закрыт тем или иным способом, может быть достаточно высокая волатильность, следует из слов эксперта ING. На этом фоне не исключены дополнительные действия со стороны ЕЦБ для успокоения рынков, отмечает он. При этом, по мнению эксперта, уход пары евро/доллар на уровень ниже паритета выглядит сомнительным.

Как отметил эксперт ING, с точки зрения экономики и потенциального роста ВВП Франции, наибольший риск представляет собой не Frexit, а экономическая политика, предлагаемая Ле Пен. "То есть, больше расходов, больше государственного долга, импортные пошлины, чрезвычайно дискриминационная политика на рынке труда. В целом, это сокращает потенциальный рост для французской экономики и повышает долг", — отметил эксперт ING.

"Это она может сделать. Возможно, не все, но частично", — отметил он.

Однако, что касается торговли, у стран ЕС "больше нет суверенитета в вопросе переговоров по международным торговых соглашениях", а от лица всех стран союза переговоры ведет Еврокомиссия на основе разрешения от государств, напомнил Монсо. Однако в этом отношении может быть предпринят обходной маневр, к примеру, введение иных барьеров для импорта.

"Да, многое из того, что предлагает Ле Пен идет в разрез с законодательством Евросоюза, будь то торговля или евро, однако это не означает, что она не сможет ничего сделать. Есть меры (способные иметь негативный эффект – Ред.), которые она может предпринять. Однако, с другой стороны, это не будет означать и полную катастрофу, так как она не сможет сделать всего, что она заявила", — резюмировал эксперт ING.