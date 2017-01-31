Скорый конец еврозоны: страшилки или реальная перспектива

РИА Новости Украина

Профессор Тед Маллок, которого Дональд Трамп намерен назначить послом США в Евросоюз, в среду выступил с заявлением, что коллапса евро стоит ожидать всего через полтора года; это мнение он высказал в интервью BBC.

На эту тему в комментарии Sputnik порассуждал старший экономист отделения по зоне евро при консалтинговой компании "Пантеон Макроэкономикс" Клаус Вистесен.

"Как он (Маллок) и сам сказал, такие заявления делали и другие экономисты, и их прогнозы пока что-то не оправдались.

Еврозону трудно назвать идеальным валютным союзом, но это проект как экономический, так и политический, и пока что ключевые страны-члены ЕС этот проект из политических соображений поддерживают. Полтора года… Даже если, скажем, во Франции президентом станет Марин Ле Пен, которая заигрывала с идеей выхода Парижа из еврозоны, реализовать это за такой короткий срок у нее вряд ли получится, это не так-то просто.

Впрочем, за последний год угроза для этого проекта и вправду возросла, в основном потому, что теперь о его переформировании открыто говорит ряд европейских политиков", – отметил Вистесен.

По его словам, в этом году курс евро к доллару будет куда больше зависеть от действий США, нежели от действий ЕС.

“Посмотрим, что предлагает Трамп: он хочет создать в Америке новые вакансии, поставив финансовую политику на службу этой цели. Это означает, что финансовая политика США, скорей всего, будет более жесткой, и вполне возможны протекционистские пошлины. Все это означает рост ценности доллара, который, по идее, должен привести к обвалу евро", – прогнозирует эксперт.

Впрочем, заявляет Клаус, подобные меры могут вызвать обратный эффект.

"Если инвесторы по всему миру будут бояться идти на риск, то есть, например, если между США, ЕС и Китаем начинается торговая война, или же происходит нечто столь же зловещее, евро, скорее всего, ожидает рост, по крайней мере, краткосрочный. Причина этого в том, что из зоны евро капитал долгое время утекал: там очень низкие ключевые ставки, и избытки ликвидности направлялись за границу в надежде на большие дивиденды. Но если инвесторы будут бояться рисковать, капитал хлынет обратно, и, парадоксально, но факт, евро вырастет в цене", – заявил Вистесен.

Он предостерегает, что сейчас уверенные прогнозы делать сложно, потому что мы не знаем, каким будет итоговый курс США.

“Да, мы знаем, какие заявления делаются в Вашингтоне, знаем, что США – самая крупная экономика в мире, и понимаем, что, если даже часть этих заявлений будет исполнена, это затронет весь мир.

Но если администрация Трампа собирается начать закручивать гайки и всерьез возьмется за те страны, которые торгуют с США с позитивным для себя балансом, начнет на них давить… В их число из самых крупных, кстати, входят Мексика, Япония, Германия, страна еврозоны, и Китай.

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Так вот, если администрация Трампа введет против этих стран таможенные тарифы, то с их стороны последуют ответные меры и тарифы. А дальше, кто бы в итоге ни выиграл, будет замедление экономического роста и международного товарооборота, что на руку не будет никому. На рынке валют такой сценарий тоже восторга ни у кого не вызовет", – резюмировал эксперт.