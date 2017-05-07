Макрон и Ле Пен проголосовали в решающем туре выборов президента Франции

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре выборов главы государства, на несколько минут опередив свою соперницу — главу Нацфронта Марин Ле Пен.

Он приехал на избирательный участок в мэрии коммуне Ле-Туке в регионе О-де-Франс около 11.00 местного времени в сопровождении супруги Бриджит и большого числа телохранителей.

Первой в помещение избирательного участка вошла супруга Макрона, одетая в темный удлиненный жакет и темную блузку с массивными блестящими украшениями на груди. Следом за ней зашел и сам кандидат в президенты, одетый в темное пальто и строгий костюм с галстуком.

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В кабинки для голосования пара зашла одновременно, буквально сразу покинула их и направилась к урне. Мадам Макрон опустила свой бюллетень первой, а ее супруг пожал руки всем членам избирательной комиссии, и только потом последовал примеру жены.

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен уложилась с голосованием во втором туре президентских выборов фактически в десять минут и в отличие от своего соперника Эммануэля Макрона, визит которого проголосовать превратился в шоу, недолго пообщалась с избирателями.

Ле Пен голосовала в местечке Энен-Бомон (департамент Па-де-Каое) в 200 километрах от Парижа, однако она намерена вернуться во французскую столицу уже к вечеру.

Кандидат в президенты приехала на участок в сопровождении охраны. Лидер Нацфронта была одета в темно-синий строгий костюм и красную блузку.

Утром в воскресенье во французской метрополии открылись более 66,5 тысяч избирательных участков, куда для голосования смогут прийти около 47 миллионов избирателей.