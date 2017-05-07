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    Макрон и Ле Пен проголосовали в решающем туре выборов президента Франции

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (158)

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    Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен уложилась с голосованием во втором туре президентских выборов фактически в десять минут и в отличие от своего соперника Эммануэля Макрона.
    Кандидат в президенты Франции от партии Национальный фронт Марин Ле Пен голосует на выборах
    @MLP_officiel

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре выборов главы государства, на несколько минут опередив свою соперницу — главу Нацфронта Марин Ле Пен.

    Он приехал на избирательный участок в мэрии коммуне Ле-Туке в регионе О-де-Франс около 11.00 местного времени в сопровождении супруги Бриджит и большого числа телохранителей.

    Первой в помещение избирательного участка вошла супруга Макрона, одетая в темный удлиненный жакет и темную блузку с массивными блестящими украшениями на груди. Следом за ней зашел и сам кандидат в президенты, одетый в темное пальто и строгий костюм с галстуком.

    Голосование на выборах во Франции
    Канал RT на Youtube
    Как во Франции проходит решающий тур выборов президента

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    В кабинки для голосования пара зашла одновременно, буквально сразу покинула их и направилась к урне. Мадам Макрон опустила свой бюллетень первой, а ее супруг пожал руки всем членам избирательной комиссии, и только потом последовал примеру жены.

    Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен уложилась с голосованием во втором туре президентских выборов фактически в десять минут и в отличие от своего соперника Эммануэля Макрона, визит которого проголосовать превратился в шоу, недолго пообщалась с избирателями.

    Ле Пен голосовала в местечке Энен-Бомон (департамент Па-де-Каое) в 200 километрах от Парижа, однако она намерена вернуться во французскую столицу уже к вечеру.

    Кандидат в президенты приехала на участок в сопровождении охраны. Лидер Нацфронта была одета в темно-синий строгий костюм и красную блузку.

    Утром в воскресенье во французской метрополии открылись более 66,5 тысяч избирательных участков, куда для голосования смогут прийти около 47 миллионов избирателей.

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