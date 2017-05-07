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    Олланд проголосовал на выборах президента Франции

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (154)

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    Уходящий глава государства приехал на участок в хорошем настроении, охотно общался с собравшимися избирателями, а также позировал фотографам.
    Президент Франции Франсуа Олланд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье, 7 мая, уже отдал свой голос на выборах президента Франции действующий глава государства Франсуа Олланд.

    Макрон в ходе дебатов 3 мая 2017
    STRINGER / AFP
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    Уходящий глава государства приехал на участок в хорошем настроении, охотно общался с собравшимися избирателями, а также позировал фотографам.

    После того, как Олланд вышел из кабинки для голосования, одна из женщин подарила ему цветок, который тот передал одному из сопровождающих.

    По традиции бюллетень в урну Олланд опускает в городе Тюль на юго-западе страны. Мэром этого города Олланд был в период с 2001-го по 2008 год.

    Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Сегодня 7 мая во Франции проходит второй тур выборов.

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