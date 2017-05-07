Олланд проголосовал на выборах президента Франции

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье, 7 мая, уже отдал свой голос на выборах президента Франции действующий глава государства Франсуа Олланд.

Уходящий глава государства приехал на участок в хорошем настроении, охотно общался с собравшимися избирателями, а также позировал фотографам.

После того, как Олланд вышел из кабинки для голосования, одна из женщин подарила ему цветок, который тот передал одному из сопровождающих.

По традиции бюллетень в урну Олланд опускает в городе Тюль на юго-западе страны. Мэром этого города Олланд был в период с 2001-го по 2008 год.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Сегодня 7 мая во Франции проходит второй тур выборов.