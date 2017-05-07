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    Массовая драка в Одессе: видео с места инцидента

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    Криминальная Украина: беспредел и насилие (37)

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    В центре Одессы, на улице Дерибасовской, ночью 7 мая произошла массовая драка. По словам свидетелей происшествия, подрались представители двух компаний.
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    "Один из отдыхавших зашвырнул стулом в другого парня. Завязалась потасовка, а затем – откровенная драка", — сообщили очевидцы, передает УНИАН.

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    Также сообщается, что участники конфликта, которых было порядка 50 человек, перемещались на Греческую площадь, затем — на перекресток Дерибасовской и Екатерининской улиц.

    На место происшествия прибыла охрана. По словам очевидцев, охране пришлось применять слезоточивый газ. 

    В патрульной полиции подтвердили факт массовой драки, уточнив, что на место выезжали сотрудники спецподразделения "Ягуар". По предварительным данным, зачинщики конфликта задержаны.

    В Главном управлении Нацполиции в Одесской области инцидент пока не комментируют.

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