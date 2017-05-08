WikiLeaks: Обама вмешивался в выборы президента Франции на стороне Макрона

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Экс-президент США Барак Обама в период своего правления вмешивался в избирательную кампанию во Франции на стороне Эммануэля Макрона, заявили в воскресенье в организации WikiLeaks.

В воскресенье, 7 мая, прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 34 миллионов бюллетеней (95%) Макрон набирает 65,48% голосов, Ле Пен — 34,52%. В обоих департаментах подсчет голосов завершен.

"Обама вмешивался во французские выборы на стороне Макрона после того, как ранее давал ЦРУ указания украсть планы партий (кандидатов в президенты — Ред.)", — говорится в сообщении в аккаунте Twitter организации.

Ранее команда кандидата в президенты Франции Макрона заявила о хакерской атаке на электронную почту представителей движения, в результате чего предположительно произошла утечка данных. Президент Франции Франсуа Олланд призвал дождаться результатов расследования.

В середине февраля 2017 года WikiLeaks заявляла, что ЦРУ США еще в период перед выборами 2012 года во Франции якобы отдало указание своим агентам внедриться в основные политические партии страны и проникнуть в их электронные системы. Из документов следовало, что интерес ЦРУ вызывал действовавший на тот момент президент Николя Саркози, будущий глава государства Франсуа Олланд, лидер Нацфронта Марин Ле Пен и бывшие кандидаты на пост президента Мартин Обри и Доминик Стросс-Кан. Операция ЦРУ по слежке за партийными структурами во Франции продолжалась десять месяцев.