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    Как "Динамо" разгромило "Александрию". Обзор матча

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    Киевское "Динамо" в воскресенье дома обыграло "Александрию" в матче 28-го тура Чемпионата Украины по футболу со счетом 6:0. В составе победителей дублем отличился Денис Гармаш.
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    Киевское "Динамо" в воскресенье крупно обыграло "Александрию" в матче 28-го тура Чемпионата Украины по футболу.

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    Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Мячи забивали Андрей Ярмоленко (7-я минута, с пенальти), Артем Беседин (12-я), Денис Гармаш (45+3-я, 57-я), Николай Морозюк (73-я) и Виктор Цыганков (80-я). "Александрия" с пятой минуты играла в меньшинстве – с поля был удален защитник Сергей Симинин.

    "Динамо" в следующем матче 13 мая сыграет в гостях с донецким "Олимпиком". "Александрия" в этот же день встретится на выезде с луганской "Зарей".

    Напомним, в субботу, 6 мая, донецкий "Шахтер" вырвал победу у луганской "Зари" со счетом 3-2. Таким образом, горняки досрочно завоевали чемпионский титул, который стал для них уже десятым по счету.

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