Капитан "Динамо": стыдно, что мы бездарно проиграли чемпионство

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. После досрочного завоевания донецким "Шахтером" десятого титула капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко признался, что ему стыдно, что киевляне безвольно уступили в борьбе за первое место. Об этом передает портал "Футбол 24".

"Такой клуб, как "Динамо", без трофеев оставаться не должен. Поэтому мне стыдно, что в этом году мы проиграли чемпионство абсолютно бездарно. Мы растеряли очки там, где не имели права не побеждать по определению и фактически участия в чемпионской гонке не принимали. В конце концов, если разобраться, то те очки мы теряли по делу. Потому что с тем футболом, который команда демонстрировала в первой части чемпионата, претендовать на что-то существенное нельзя. Это стыд. Но должны как-то реабилитироваться в глазах болельщиков. Фактически, концовку чемпионата играем для них. У нас наконец-то начало получаться, забиваем в каждом матче много. Правда, хотелось бы, чтобы на трибунах тоже было не по пять, а хотя бы по несколько десятков тысяч зрителей. Потому что когда стадион заполнен, пытаешься сыграть не просто на максимуме возможностей, но даже сильнее", — заявил Андрей Ярмоленко.

Напомним, в субботу, 6 мая, донецкий "Шахтер" вырвал победу у луганской "Зари" на харьковском стадионе "Металлист" со счетом 3-2. Таким образом, горняки досрочно завоевали чемпионский титул, который стал для них уже десятым по счету.