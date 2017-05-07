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    Капитан "Динамо": стыдно, что мы бездарно проиграли чемпионство

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    Как заявил капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко после досрочного завоевания донецким "Шахтером" десятого титула, такой клуб, как "Динамо", без трофеев оставаться не должен.
    Игрок киевского Динамо Андрей Ярмоленко
    REUTERS John Sibley Livepic

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. После досрочного завоевания донецким "Шахтером" десятого титула капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко признался, что ему стыдно, что киевляне безвольно уступили в борьбе за первое место. Об этом передает портал "Футбол 24".

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    "Такой клуб, как "Динамо", без трофеев оставаться не должен. Поэтому мне стыдно, что в этом году мы проиграли чемпионство абсолютно бездарно. Мы растеряли очки там, где не имели права не побеждать по определению и фактически участия в чемпионской гонке не принимали. В конце концов, если разобраться, то те очки мы теряли по делу. Потому что с тем футболом, который команда демонстрировала в первой части чемпионата, претендовать на что-то существенное нельзя. Это стыд. Но должны как-то реабилитироваться в глазах болельщиков. Фактически, концовку чемпионата играем для них. У нас наконец-то начало получаться, забиваем в каждом матче много. Правда, хотелось бы, чтобы на трибунах тоже было не по пять, а хотя бы по несколько десятков тысяч зрителей. Потому что когда стадион заполнен, пытаешься сыграть не просто на максимуме возможностей, но даже сильнее", — заявил Андрей Ярмоленко.

    Напомним, в субботу, 6 мая, донецкий "Шахтер" вырвал победу у луганской "Зари" на харьковском стадионе "Металлист" со счетом 3-2. Таким образом, горняки досрочно завоевали чемпионский титул, который стал для них уже десятым по счету.

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