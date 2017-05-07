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    "Динамо" в Киеве разгромило "Александрию" в матче ЧУ по футболу

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    Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. "Динамо" в следующем матче 13 мая сыграет в гостях с донецким "Олимпиком".
    Игроки ФК Динамо (Киев) празднуют победу над ФК Александрия
    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" в воскресенье крупно обыграло "Александрию" в матче 28-го тура Чемпионата Украины по футболу.

    Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Мячи забивали Андрей Ярмоленко (7-я минута, с пенальти), Артем Беседин (12-я), Денис Гармаш (45+3-я, 57-я), Николай Морозюк (73-я) и Виктор Цыганков (80-я). "Александрия" с пятой минуты играла в меньшинстве – с поля был удален защитник Сергей Симинин.

    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
    Игроки ФК "Динамо" (Киев) празднуют победу над ФК "Александрия"

    "Динамо" в следующем матче 13 мая сыграет в гостях с донецким "Олимпиком". "Александрия" в этот же день встретится на выезде с луганской "Зарей".

    Напомним, в субботу, 6 мая, донецкий "Шахтер" вырвал победу у луганской "Зари" со счетом 3-2. Таким образом, горняки досрочно завоевали чемпионский титул, который стал для них уже десятым по счету.

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