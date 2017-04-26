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    "Динамо" разгромило "Николаев" и вышло в финал Кубка Украины

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    Сообщается, что матч прошел в Николаеве и завершилась победой "Динамо" со счетом 4:0 благодаря хет-трику Андрея Ярмоленко, еще один мяч забил Тамаш Кадар.
    Матч Динамо - Николаев
    fcdynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Футболисты киевского "Динамо" обыграли клуб первой лиги "Николаев" и стали первыми финалистами Кубка Украины.

    Гол Факундо Феррейры в матче Шахтера и Динамо. Видео
    Канал "ПРОФУТБОЛ" на Youtube
    Гол Факундо Феррейры в матче "Шахтера" и "Динамо"

    Игра, прошедшая в среду в Николаеве, завершилась победой "Динамо" со счетом 4:0. Три мяча забил Андрей Ярмоленко (45, 81, 90+1-я минуты). Второй гол форвард забил с пенальти. Еще один мяч забил Тамаш Кадар (61-я). Матч в Николаеве судила Екатерина Монзуль, которая не предъявила игрокам ни одной желтой карточки, сообщает Р-Спорт.

    Второй финалист определится позже в среду в матче донецкого "Шахтера" и "Днепра".

    Ранее сообщалось, что футболисты донецкого "Шахтера" минимально победили на выезде киевское "Динамо" в матче 26-го тура чемпионата Украины. Встреча состоялась в Киеве и завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков".


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