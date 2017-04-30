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    "Динамо" разгромило "Черноморец" в матче чемпионата Украины

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    Встреча второго этапа состоялась в воскресенье в Киеве и завершилась со счетом 4:1. В "Динамо" дубль оформил Андрей Ярмоленко (2-я и 80-я минуты), забив второй мяч с пенальти.
    ФК Динамо
    ФК "Динамо"

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" разгромило одесский "Черноморец" в матче 27-го тура чемпионата Украины, сообщает Р-Спорт.

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    Матч второго этапа состоялся в воскресенье в Киеве и завершился со счетом 4:1. В "Динамо" дубль оформил Андрей Ярмоленко (2-я и 80-я минуты), забив второй мяч с пенальти. Также мячи забили Артем Беседин (40) и Домагой Вида (43). У "Черноморца" гол забил Никита Татарков (84).

    "Динамо" набирает 58 очков.

    Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" одержал победу над "Александрией" в матче второго этапа чемпионата Украины.

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