"Динамо" разгромило "Черноморец" в матче чемпионата Украины

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" разгромило одесский "Черноморец" в матче 27-го тура чемпионата Украины, сообщает Р-Спорт.

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Матч второго этапа состоялся в воскресенье в Киеве и завершился со счетом 4:1. В "Динамо" дубль оформил Андрей Ярмоленко (2-я и 80-я минуты), забив второй мяч с пенальти. Также мячи забили Артем Беседин (40) и Домагой Вида (43). У "Черноморца" гол забил Никита Татарков (84).

"Динамо" набирает 58 очков.

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" одержал победу над "Александрией" в матче второго этапа чемпионата Украины.