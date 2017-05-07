"Шахтер" в десятый раз стал чемпионом Украины. Празднование победы

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что команда посвятила 10-й титул чемпионов Украины по футболу своим донецким болельщикам, которые не смогли в этом сезоне вживую наблюдать за игрой горняков.

"Шахтер" досрочно стал чемпионом страны по итогам 28-го тура, в котором горняки переиграли луганскую "Зарю". Встреча, прошедшая в субботу в Харькове, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Шахтера", который набрал 75 очков и за четыре тура до конца чемпионата оторвался от идущего вторым киевского "Динамо" на 17 очков. Горняки с 2014 года проводят свои матчи на нейтральных полях за пределами Донецка.

Смотрите также: Гол Факундо Феррейры в матче "Шахтера" и "Динамо"

"Я хочу поздравить наших болельщиков. Тех, кто поддерживал нас во Львове, Запорожье, Киеве и Харькове. Особо хочу поздравить наших донецких болельщиков, которые не смогли видеть игры вживую. Мы представляем, насколько это сложно. Это чемпионство – для них. Хочу поздравить тренерский штаб, который провел хорошую работу", — приводит слова Палкина официальный сайт "Шахтера".

Данный чемпионский титул стал для "Шахтера" 10-м — ранее донецкая команда выигрывала чемпионат Украины в 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годах.

"Это чемпионство желанно, как никогда. Мы выступаем не в Донецке, не на своем стадионе. Мы не тренируемся на своей базе. А главное – играем без наших болельщиков. И мы достойно прошли этот сезон, став чемпионами. Думаю, к "Шахтеру" каких-либо претензий в данной ситуации не может быть. Наоборот, ребят нужно поблагодарить за то, что они стали чемпионами с этими безумными перелетами, толком не находясь дома. Честь им и хвала", — добавил Палкин.