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    Объявлена чрезвычайная пожароопасность по всей Украине

    (обновлено: )14
    7-8 мая в Харьковской, Кировоградской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и в южных областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
    Тушение лесных пожаров
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности почти по всей Украине в воскресенье и понедельник, передает Укргидрометцентр.

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    Так, 7 мая в Украине, кроме западной части, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

    7-8 мая в Харьковской, Кировоградской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и в южных областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

    Ранее была объявлена чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность в Киевской области.

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