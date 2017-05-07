Объявлена чрезвычайная пожароопасность по всей Украине

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности почти по всей Украине в воскресенье и понедельник, передает Укргидрометцентр.

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Так, 7 мая в Украине, кроме западной части, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

7-8 мая в Харьковской, Кировоградской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и в южных областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Ранее была объявлена чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность в Киевской области.