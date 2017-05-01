Боевые стрельбы танковой бригады ВСУ в Черниговской области

В Черниговской области прошли тактические учения с боевой стрельбой танковой бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства обороны.

"Бригадные тактические учения с боевой стрельбой пятой отдельной танковой бригады оперативного командования "Север" были проведены в Черниговской области. В ходе проведения обучения днем и ночью подразделения отработали тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя", — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, в ходе обучения оценивалось не только количество пораженных целей, но и слаженность действий подразделений, умение командиров быстро принимать решения в ходе боя и при смене обстановки. В условиях, максимально приближенных к боевым, командиры подразделений могли самостоятельно принимать решения в зависимости от ситуации, которая проходила, обнаруживать цели и принимать решения по их поражению максимально эффективным способом, добавили в ведомстве.