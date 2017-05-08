Франция ждет от Макрона экономических реформ

Наталья Копылова — Лондон, РИА Новости Украина

Франция ждет от нового президента реализации экономических реформ, прежде всего, касающихся рынка труда, что должно улучшить состояние французской экономики. Между тем эксперты, не ждут в понедельник сильных движений на финансовых рынках и значительного роста курса евро, так как лидерство Эммануэля Макрона и его победа уже были отыграны после первого раунда президентских выборов во Франции.

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон во втором туре президентских выборов, по данным МВД Франции по результатам подсчета всех бюллетеней, получает 65,82% голосов.

Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

По словам главы аналитического департамента по Центральной и Восточной Европе Raiffeisen Bank International Гюнтера Дойбера, какого-либо движения на финансовых рынках в ближайшее время ожидать не стоит, так как участники рынка отыграли возможную победу Макрона еще после первого раунда выборов две недели назад. "Сейчас было не так много спекулятивных позиций, как в первом раунде. Например, по французским облигациям или по евро в целом. После первого тура на рынках было значительное ралли, поэтому потенциала для его продолжения осталось не так много", — сказал аналитик РИА Новости.

Старший экономист ING в Бельгии Жульена Монсо (Julien Manceaux) также отметил, что реакция рынков была сильной две недели назад, в ближайшие дни возможно некоторое укрепление курса евро к доллару.

"Победа Макрона уже запрайсована. Если посмотреть на цены 10-летних суверенных облигаций Франции, то они уже вернулись к своим нормальным уровням", — сказал он.

Оценивая возможное влияние победы Макрона, Дойбер подчеркнул, что позитивные с проевропейской точки зрения, результаты выборов во Франции и ожидающиеся без больших сюрпризов в Германии, могут сподвигнуть Европейский центральный банк начать постепенно ослаблять программу количественного смягчения (QE, выкупа активов с рынка).

"Что касается более широких настроений в Европе, результаты выборов, безусловно, позитивны. По крайней мере, в краткосрочной перспективе они будут положительно влиять на европейские активы. Однако в среднесрочной перспективе нужно быть более осторожными. Макрон столкнется с жестким испытанием по реформированию Франции без достойного собственного большинства. Во-вторых, его мандат не слишком силен, и поэтому он должен искать компромиссы, в то время как поддержка его экономической программы не слишком высока", — предупреждает собеседник агентства.

Монсо из банка ING отметил, что победа Макрона важна с точки зрения усиления евроинтерграции и уверенности в европейском регионе международных инвесторов.

Однако и Франция, обладающая одной из сильнейших экономик в Евросоюзе, возлагает на бывшего министра финансов большие надежды. И, прежде всего, с точки зрения экономического роста: "Банк ING надеется, что проведение реформ новым президентом должно привести к существенному росту ВВП Франции. В частности, в 2018 году рост экономики Франции должен составить около 1,7%".

Первое, что нужно сделать, по словам Монсо, провести реформу на рынке труда Франции. "В настоящее время очень высок уровень безработицы среди молодежи. Проведение этой и других важных реформ также будут зависеть от исхода выборов в парламент в июне этого года. То есть можно сказать, что победа Макрона — это хорошо, но пока недостаточно", — сказал он.

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Рост ВВП Франции в 2016 году составил 1,2%. Безработица в марте текущего года достигала 10,1%, что выше среднего значения для еврозоны — 9,5%. Согласно прогнозу Еврокомиссии, уровень безработицы во Франции в 2017 году составит 9,9%, в 2018 году — 9,6%.