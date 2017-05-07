Трамп поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции.

Также Дональд Трамп выразил надежду на совместную работу.

"Поздравляю Эммануэля Макрона с сегодняшней крупной победой в качестве следующего президента Франции. Очень рассчитываю работать с ним!" — написал Трамп в Twitter.

По последним данным МВД по результатам подсчета 22 миллионов бюллетеней (60%), основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции с 62,34% голосов. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получает 37,66%.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.