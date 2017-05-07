наверх
08.05.201700:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

    Тема:

    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (175)

    115
    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду на совместную работу с Эммануэлем Макроном, который лидирует на выборах президента Франции.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Американский президент Дональд Трамп поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции.

    Флаг Франции
    flickr.com/Simon
    Выборы во Франции: что ждет экономику ЕС при Макроне или Ле Пен

    Также Дональд Трамп выразил надежду на совместную работу.

    "Поздравляю Эммануэля Макрона с сегодняшней крупной победой в качестве следующего президента Франции. Очень рассчитываю работать с ним!" — написал Трамп в Twitter.

    По последним данным МВД по результатам подсчета 22 миллионов бюллетеней (60%), основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов во Франции с 62,34% голосов. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получает 37,66%.

    В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ле Пен в ходе дебатов 3 мая 2017
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции
    Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Видео с места массовой драки на Дерибасовской в Одессе
    Криминальная Украина: беспредел и насилие