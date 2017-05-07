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    Порошенко - Макрону: рассчитываем на активизацию "нормандского формата"

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (172)

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    Согласно информации, глава украинского государства рассчитывает на "амбициозное сотрудничество" и активизацию "нормандского формата" по урегулированию украинского кризиса.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мая – РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

    Флаг Франции
    flickr.com/Simon
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    По словам президента Украины, он рассчитывает на "амбициозное сотрудничество" и активизацию "нормандского формата" по урегулированию украинского кризиса.

    "Искренне поздравляю Эммануэля Макрона с выдающейся победой! Солидный кредит доверия французского народа Единой Европе! Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией и активизацию Нормандского формата!", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

    Вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. По последним данным МВД, Макрон лидирует с 59,93% голосов. Его соперник, Марин Ле Пен, уже поздравила его с победой.

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