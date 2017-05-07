Порошенко - Макрону: рассчитываем на активизацию "нормандского формата"

КИЕВ, 7 мая – РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

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По словам президента Украины, он рассчитывает на "амбициозное сотрудничество" и активизацию "нормандского формата" по урегулированию украинского кризиса.

"Искренне поздравляю Эммануэля Макрона с выдающейся победой! Солидный кредит доверия французского народа Единой Европе! Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией и активизацию Нормандского формата!", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. По последним данным МВД, Макрон лидирует с 59,93% голосов. Его соперник, Марин Ле Пен, уже поздравила его с победой.