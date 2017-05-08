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    МВД Франции обнародовало окончательные данные подсчета 100% бюллетеней

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    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (181)

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    Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%), практически вдвое улучшив результат своего отца, основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена на выборах 2002 года.
    Второй тур президентских выборов во Франции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина, Даниил Низамутдинов. Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции с результатом 65,82%, свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции.

    Флаг Франции
    flickr.com/Simon
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    По итогам подсчета 35 миллионов бюллетеней (98,26%), свои голоса Макрону отдали 20,4 миллиона избирателей.

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    Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%), практически вдвое улучшив результат своего отца, основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена, который во втором туре выборов 2002 года набрал 5,5 миллиона голосов (17,8%), уступив Жаку Шираку.

    Еще 3 миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а 1 миллион их испортили.

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    В МВД также пояснили, что пока не поступили все данные с избирательных участков за рубежом — голосование там организует МИД.

    Лидер Нацфронта уже признала поражение и поздравила Макрона с победой. 

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