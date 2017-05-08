Макрон назвал беспрецедентной свою победу на выборах во Франции

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, побеждающий на президентских выборах во Франции, заявил, что его победа на президентских выборах в стране является беспрецедентной, потому что никто не верил в ее возможность.

"Спасибо, мои друзья, спасибо, что сегодня вы здесь … Сегодня вечером, вы победили, Франция победила", — заявил Макрон в начале выступления у Лувра в Париже.

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"У того, что мы сделали за столько месяцев, нет ни прецедента, ни аналога, все говорили нам, что это было невозможно", — отметил он.

"Спасибо за ваше доверие… Это доверие обязывает меня, и отныне я являюсь его хранителем, чтобы не разочаровать вас и соответствовать ему", — сказал Макрон.

Peuple de France, nous ne céderons rien à la peur. Nous ne céderons rien à la division. Nous ne céderons rien au mensonge. pic.twitter.com/l9BDqyUm8u — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 мая 2017 г.

​В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон лидирует на выборах в втором туре с 63,69% после подсчета 80% голосов, Ле Пен получает 36,31%.