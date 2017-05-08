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    Макрон назвал беспрецедентной свою победу на выборах во Франции

    Тема:

    Эммануэль Макрон - новый президент Франции (179)

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    Экс-министр экономики Франции и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, выступая у Лувра, поблагодарил своих сторонников за оказанное доверие.
    Второй тур президентских выборов во Франции. Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон, побеждающий на президентских выборах во Франции, заявил, что его победа на президентских выборах в стране является беспрецедентной, потому что никто не верил в ее возможность.

    Макрон в ходе дебатов 3 мая 2017
    STRINGER / AFP
    Эммануэль Макрон: надежда Франции

    "Спасибо, мои друзья, спасибо, что сегодня вы здесь … Сегодня вечером, вы победили, Франция победила", — заявил Макрон в начале выступления у Лувра в Париже.

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    "У того, что мы сделали за столько месяцев, нет ни прецедента, ни аналога, все говорили нам, что это было невозможно", — отметил он.

    "Спасибо за ваше доверие… Это доверие обязывает меня, и отныне я являюсь его хранителем, чтобы не разочаровать вас и соответствовать ему", — сказал Макрон.

    ​В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон лидирует на выборах в втором туре с 63,69% после подсчета 80% голосов, Ле Пен получает 36,31%.

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