Выступления первых финалистов Евровидения-2017

По итогам первого полуфинала международного песенного конкурса Евровидение-2017, который состоялся во вторник вечером,9 мая, определились первые десять финалистов.
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В частности, в финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии.
Вашему вниманию предлагаются выступления первых финалистов конкурса.
Молдавия. Sunstroke Project с песней Hey mama:
Азербайджан. Дихаш с песней Skeleton:
Греция. Демитру Пападреу с песней This Is Love:
Швеция. Робин Бенгстон с песней I Can't Go On:
Португалия. Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois:
Польша. Кася Мош с песней Flashlight:
Армения. Артсвик с песней Fly With Me:
Австралия. Исайа с песней Don't Come Easy:
Кипр. Ховиг с песней Gravity:
Бельгия. Бланш с песней City Lights:
Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.
В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.