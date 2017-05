Выступления первых финалистов Евровидения-2017

По итогам первого полуфинала международного песенного конкурса Евровидение-2017, который состоялся во вторник вечером,9 мая, определились первые десять финалистов.

В частности, в финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии.

Вашему вниманию предлагаются выступления первых финалистов конкурса.

Молдавия. Sunstroke Project с песней Hey mama:

Азербайджан. Дихаш с песней Skeleton:

Греция. Демитру Пападреу с песней This Is Love:

Швеция. Робин Бенгстон с песней I Can't Go On:

Португалия. Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois:

Польша. Кася Мош с песней Flashlight:

Армения. Артсвик с песней Fly With Me:

Австралия. Исайа с песней Don't Come Easy:

Кипр. Ховиг с песней Gravity:

Бельгия. Бланш с песней City Lights:

Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.