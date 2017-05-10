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    Выступления первых финалистов Евровидения-2017

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    Евровидение-2017. Первый полуфинал (9)

    (обновлено: )19
    Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. В первом полуфинале конкурса в Киеве Джамала выступила дважды.
    Канал на Youtube Eurovision Song Contest

    По итогам первого полуфинала международного песенного конкурса Евровидение-2017, который состоялся во вторник вечером,9 мая, определились первые десять финалистов.

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    В частности, в финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. 

    Вашему вниманию предлагаются выступления первых финалистов конкурса. 

    Молдавия. Sunstroke Project с песней Hey mama: 

    Азербайджан. Дихаш с песней Skeleton:

    Греция. Демитру Пападреу с песней This Is Love:

    Швеция. Робин Бенгстон с песней I Can't Go On:

    Португалия. Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois:

    Польша. Кася Мош с песней Flashlight:

    Армения. Артсвик с песней Fly With Me:

    Австралия. Исайа с песней Don't Come Easy: 

    Кипр. Ховиг с песней Gravity:

    Бельгия. Бланш с песней City Lights:

    Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

    В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

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