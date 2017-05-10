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    Наполнение украинского сайта Евровидения обойдется почти в 100 тыс грн

    Тема:

    Евровидение-2017. Первый полуфинал (8)

    (обновлено: )1710
    Официальный веб-портал Евровидения eurovision.ua указывает информацию для гостей столицы Украины на одном языке - украинском. Услуги ФОП "Дунюшкин" обойдутся в 97 500 грн.
    Логотип Евровидения
    УНИАН

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Национальная общественная телерадиокомпания Украины заключила соглашение на сумму 97 500 гривен с ФОП "Дунюшкин" на "креативное обслуживание" официального веб-портала Евровидения-2017 eurovision.ua, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные ProZorro. 

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    Согласно договору, креативное обслуживание включает подготовку новостного контента для сайта, фотосъемку и обработку фотографий, "любые другие дополнительные услуги", которые могут согласовываться сторонами дополнительно.

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    Официальный веб-портал eurovision.ua указывает информацию для гостей столицы Украины на одном языке — украинском.

    Соглашение заключено 2 мая, однако срок действия договора определен на период с 26 апреля по 20 мая 2017 года. Условиями договора предусмотрена предоплата в размере 80% от стоимости услуг.

    Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

    В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017. Во вторник вечером, 9 мая, в Киеве состоялся первый полуфинал, по итогам которого определились 10 финалистов

    Финал конкурса запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. 

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