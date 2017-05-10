Хроника 9 мая: кровавый День Победы, первый полуфинал Евровидения

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В Украине 9 мая состоялись тысячи мероприятий по случаю празднования 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. Во многих крупных городах не обошлось без конфликтов: самые массовые столкновения произошли в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Столкновения в Днепре и Киеве

Украина во вторник праздновала 72-ю годовщину Победы над нацистской Германией. Накануне в ходе торжественных мероприятий в Днепре произошла массовая драка коммунистической символики. А в центре Киева возле монумента Вечного огня по той же причине подрались участниками марша "Бессмертный полк" и националисты. Аналогичные потасовки произошли в Одессе, Харькове, Мелитополе, Запорожье, Николаеве. Столичные правоохранители даже блокировали офис ОУН в центре Киева, чтобы избежать провокаций во время марша "Бессмертный полк".

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День Победы в зоне АТО: один военный погиб, еще двое ранены

Украинские военные заявили, что ополченцы 70 раз за минувшие сутки открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный погиб, еще двое ранены. "Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, но контролируемой… За минувшие сутки враг 70 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников… С начала суток один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое украинских защитников получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

ЕС намерен в ближайшие дни упростить безвиз с Украиной

Евросоюз намерен в ближайшие дни упростить безвизовый режим с Украиной, заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза.

В Нидерландах подтвердили дату рассмотрения ассоциации ЕС с Украиной

Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) получил последние документы для рассмотрения решения о ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной и назначил дату дебатов. Об этом сообщает "Европейская правда" с ссылкой на официальные данные нидерландского парламента. В Сенате сообщили, что во вторник, 9 мая, поступили необходимые решения комитетов. Исходя из этого, принято решение провести дебаты по украинскому вопросу во вторник 23 мая.

В БПП сообщили, кто заменит Гонтареву в Нацбанке

Исполнять обязанности главы Национального банка Украины будет Яков Смолий — первый заместитель действующего главы НБУ Валерии Гонтаревой, в частности, до окончательного согласования следующего кандидата. Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

Определены компании, которые помогут "ПриватБанку" с реструктуризацией

"ПриватБанк" в начале мая подпишет договор с консорциумом международных компаний во главе с Rothschild & Co о переговорах по реструктуризации кредитов бывших владельцев банка, сообщает пресс-служба финучреждения. В конце 2016 года правительство Украины национализировало "ПриватБанк", крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций банка.

Первые финалисты Евровидения-2017

По итогам первого полуфинала международного песенного конкурса Евровидение-2017, который состоялся во вторник вечером,9 мая, определились первые десять финалистов. В частности, в финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. В воскресенье в Киеве состоялось официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

Трамп уволил директора ФБР Коми

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не способен эффективно руководить ФБР. Решение президента никак не связано с тем, что он или его сотрудники могли находиться под следствием по делу во "вмешательстве РФ" в американские выборы, заявила советник главы государства Келиэнн Конуэй.

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США продлили санкции против Сирии

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против правительства Сирии. О своем решении глава государства проинформировал Конгресс США в специальном письме, текст которого опубликовала пресс-служба Белого дома. В письме отмечается, что продлевается действие санкций, введенных в 2006-2012 годах в ответ на "необычайную и чрезвычайную угрозу" со стороны правительства Сирии "интересам национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

Шествие "Бессмертного полка" на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка" на Красной площади в Москве. Российский лидер присоединился к "Бессмертному полку" на Красной площади и прошел с ним до начала Васильевского спуска. В руках он держал портрет своего отца. Рядом с главой государства в числе прочих шли выдающиеся актеры Василий Лановой и Михаил Ножкин.

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вступает в должность

Новый президент Южной Кореи вступает в должность в среду после состоявшихся накануне президентских выборов. По предварительным подсчетам голосов и данным exit-polls, победу одержал демократ и бывший юрист Мун Чжэ Ин. В свое время он был секретарем и главой администрации экс-президента Но Му Хена, который отстаивал политику примирения с КНДР. Однако южнокорейские политологи ожидают, что Мун Чжэ Ин не станет копировать политику его бывшего руководителя.

Именно 9 мая 1502 года Христофор Колумб с небольшой флотилией из четырех судов и экипажем в 150 человек отплыл из Кадиса в свое последнее, четвертое, путешествие в Америку. А еще 9 мая 1886 года — вторая предполагаемая дата создания кока-колы. В 1998 году 9 мая на песенном конкурсе Евровидения с песней "Дива" победила представительница Израиля Дана Интернешнл, которая ранее была мужчиной.