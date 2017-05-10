Аваков провел массовые "чистки" в руководстве полиции Днепра и области

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении начальника главного управления полиции Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности.

"Утром подписан приказ об увольнении с должностей: начальника управления полиции Днепропетровской области генерала Репешко; начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло; соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности", — написал утром в среду глава МВД на своей странице в Facebook.

Аваков уточнил, что соответствующее решение принял после предварительного рассмотрения по инцидентам и провокациям в Днепре, которые произошли 9 мая.

По его словам, назначено служебное расследование с целью дальнейшего изучения действий полицейских. В город направлена специальная следственная группа.

Смотрите также: Днепр и 9 мая: в сеть попали кадры массовой драки

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя события в Днепре, заявил, что полиция позорно сотрудничала с "титушками".