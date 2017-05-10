Победные epic fail Порошенко, или Президент и "окно Овертона"

Василий Стоякин, обозреватель

8 мая президент выступил на открытии фотовыставки "Четвертое поколение" на территории бывшего Музея Великой Отечественной войны.

Сначала – о выставке. Это огромные фотографии бойцов АТО, которые держат в руках фотографии своих дедов и прадедов. Такой себе "Бессмертный полк" в кривом зеркале украинской пропаганды.

Естественно, вспоминая о войне прошедшей, президент говорил о войне нынешней.

Начало речи было несколько загадочным. Президент сообщил, что "Украина отмечает День памяти примирения, отмечает его вместе с о всей Европой, имея на это полное право", поскольку украинский народ сделал "большой вклад в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне".

Как я уже отмечал, День памяти и примирения отмечается вовсе не во всей Европе. Большинство стран отмечают, все же, День победы или, в крайнем случае, день окончания войны. Во Франции, например, действующий и избранный президенты – Олланд и Макрон, возложили цветы к могиле неизвестного солдата и пообщались с ветеранами. Никакого чествования ветеранов войны в Алжире не было. Никакого примирения с нацистами и коллаборационистами тоже не предполагается.

Какое именно "право" имеет Украина праздновать именно 8, а не 9 мая, и не День Победы, а День памяти и примирения – я не знаю.

Дальше президент провел линию между прошлым и настоящим: "наши деды и прадеды (…) и в самых страшных снах представить себе не могли, — что через семьдесят лет свое войско в Украине пришлет Москва".

Тут спичрайтеры президента сами запутались в новейшей версии украинской истории, сочиненной институтом им. Альцгеймера. Ведь по этой версии Москва прислала свое войско в Украину еще в 1918 году. Чего ж солдаты 45 года не могли себе этого представить, если это происходило на памяти их отцов – 27 лет назад? А может, они действительно ничего такого представить не могли, потому что помнили что-то, чего сейчас помнить не полагается? Например то, что "войска" Муравьева состояли из рабочих Харькова и Донбасса?

А если продолжать эту ценную мысль, то и вовсе получается идеологическая провокация – 70 лет назад деды и прадеды служили в Вооруженных Силах СССР и, разумеется, представить себе не могли, что через 70 лет Москва будет для Украины "заграницей", откуда можно прислать войска… Так может начинать нужно именно с этого?

Ну и день сегодняшний: "Современная Россия, как правопреемница Советского Союза, не смогла и не успела стать миролюбивой нацией".

Я, честно говоря, не в курсе, успела или не успела, но воспоминания президента о проявлениях "российской агрессии" не могут не вызвать удивления:

— Приднестровье, где российская армия выступала в качестве миротворца, прекратив резню;

— Южная Осетия, где российская армия находилась с миротворческой миссией с согласия грузинского руководства и войска были введены только после нападения на российских миротворцев;

— Сирия, где российская армия находится с согласия сирийского правительства и воюет с ИГИЛ, против которого выступают также США и ЕС.

Просто удивительно, что перечисляя конфликты, где российская сторона выступала в качестве миротворца, президент не продолжил список. Впрочем, упоминание в этом ряду Донбасса, где Россия является гарантом Минских соглашений, выглядело вполне логичным.

Еще один "epic fail" президента – упоминание о том, что "сегодня, со снятыми погонами и закрашенными краской бортовыми номерами танков и бронетранспортеров, российские военные тайно, под покровом ночи, пересекают границы Украины".

В стопятисотый раз повторять, что Украина не предоставила никаких доказательств российской агрессии (даже в Крыму) и не предприняла шагов, которые должна была бы предпринять жертва агрессии, мне просто надоело. Но в данном случае оговорка президента совершенно фантастична. Дело в том, что именно на территории музея находится сейчас выставка техники из зоны АТО с теми самыми номерами и тактическими обозначениями (не закрашенными, но и непонятно, когда, где и кем нанесенными), которые на сопроводительных табличках гордо именуются доказательствами принадлежности техники к российской армии! Особенный восторг у меня вызывает бронетранспортер, у которого, в соответствии с этой справкой, шины образца, применяемого только в российской армии. Шин, правда, у него нет… Президентский спичрайтер не поинтересовался этими "доказательствами"? Или просто знает им цену?

Ну и, в заключение, президент пообещал, что "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, а также будущий Мемориальный комплекс участникам антитеррористической операции, должен стать единым Мемориалом украинских героев".

Вы тоже это прочитали? Мемориальный комплекс участникам АТО! Не войны с Россией, не отражения российской агрессии, а – АТО! Так мы с Россией воюем, или как?

Кстати, об исторических параллелях. В 1941-1944 годах Вермахт на территории СССР тоже не воевал, а проводил антитеррористическую операцию. Почему? Ну, потому что Гитлер пошел путем нынешних украинских властей – он войну не объявлял. В ноте германского правительства, которую посол Шуленбург вручил утром 22 июня 1941 года наркому Молотову, и которую ошибочно называют актом объявления войны, сказано следующее: "Правительство Германии не может безучастно относиться к серьезной угрозе на восточной границе. Поэтому фюрер отдал приказ германским вооруженным силам всеми силами и средствами отвести эту угрозу". Вот они и "отводили угрозу". Войну Германия не объявляла. Пакт о ненападении и Договор о дружбе и границе – не разрывала. АТО в чистом виде! Даже терминология осталась та же – у немцев были каратели, и некоторые бойцы АТО с гордостью называют себя карателями…

Ну и, наконец, относительно примирения. В День памяти и примирения президент о примирении ничего не говорил.

Во-первых, в историческом смысле примиряться можно только с нацистами и коллаборационистами. Борцам с нацизмом примиряться незачем. Однако ничего такого в украинских праздниках нет – пишется о победе над нацизмом. В качестве знака "примирения" висят фото рукопожатия ветеранов Советской Армии и УПА (кстати, плакаты сделаны без разрешения советского ветерана Ивана Залужного). Но, помилуйте, если УПА воевала против нацистов, то чего им примиряться-то?

Впрочем, идея примирения с нацистами и коллаборационистами постепенно пробивает себе путь. Вот, например, на Майдане помещено фото "канадийки" Анны Храплывой (почему не Ганны, кстати?), чей вклад в борьбу с нацизмом состоял в том, что она в послевоенной Германии спасала от депортации в СССР бойцов дивизии СС "Галичина" и чиновников оккупационной власти.

Кстати, на упомянутом выше плакате ветеран УПА именуется не "вояком", а "стрельцом". Думаю это не случайно – специалисты института Альцгеймера давно "установили", что в названии дивизии "Галичина" СС обозначает не "schutzstaffel" ("охранные отряды"), а… "січові стрільці"!

Такими темпами открытия "окна Овертона" уже через несколько лет мы на 8 мая будем видеть совместные фото бойцов АТО и "дивизийников" из "Галичины". Во имя памяти и примирения, разумеется.

Во-вторых, ничего не сказано о примирении сейчас. Хотя логично было бы вспомнить Минские соглашения в контексте примирения с "донецкими сепаратистами" и "агрессивной Москвой". Но нет. Президент предпочитает говорить о войне. Значит – мира не будет.